Negredo çıktı, böyle oldu!

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Tek Türk Gökhan Gönül

Sivas deplasmanında çok kritik 3 puan kaybeden Beşiktaş’ta, teknik patron Şenol Güneş’in Negredo kararı tartışılıyor... Maça İspanyol golcüyle başlayan tecrübeli hocanın, istenen skor gelmeyince ikinci yarıda Cenk’i oyuna alarak forveti ikilemesi bekleniyordu.Zira Beşiktaş ilk yarıda Sivas karşısında adeta tek kale oynamış ve Fabri’nin hatasından yenen golle geriye düşmüştü. Özellikle Kartal’ın beraberlik golünden sonra rüzgar tamamen Beşiktaş lehine dönmüş ve atak sürekliliği sağlanmıştı. Tek eksik, Negredo’yu tamamlayacak bir golcü gibi görünüyordu.Buna karşın devre arasında Negredo çıkıp Cenk oyuna girince, ceza sahası içindeki etkinlik de azalmış oldu. Beşiktaş yine baskılı oynuyor ve pozisyon buluyordu. Fakat gelmeyen gol takım üzerindeki baskıyı iyice arttırmıştı. Yine Sivas’ın sürpriz çıkışlarından birinde ev sahibinin bulduğu gol, tabloyu bir anda değiştirdi.Beşiktaşlı taraftarlar, ilk 45 dakika sahanın en iyilerinden olan Negredo’yu çıkardığı için Şenol hocaya bir hayli tepkili. Özellikle sosyal medyada tecrübeli teknik adama yönelik yoğun eleştiriler vardı.