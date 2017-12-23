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Negredo çıktı, böyle oldu!

İlk yarıda Sivas karşısında tek kale oynayan Beşiktaş için tek eksik gollerdi. İkinci yarıda herkes Cenk’in oyuna girmesiyle dengenin değişeceğini düşünüyordu. Ancak Cenk girerken Negredo’nun çıkması şaşkınlık yarattı. Şenol hocaya tepki var.

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Negredo çıktı, böyle oldu!
Sivas deplasmanında çok kritik 3 puan kaybeden Beşiktaş’ta, teknik patron Şenol Güneş’in Negredo kararı tartışılıyor... Maça İspanyol golcüyle başlayan tecrübeli hocanın, istenen skor gelmeyince ikinci yarıda Cenk’i oyuna alarak forveti ikilemesi bekleniyordu.

Zira Beşiktaş ilk yarıda Sivas karşısında adeta tek kale oynamış ve Fabri’nin hatasından yenen golle geriye düşmüştü. Özellikle Kartal’ın beraberlik golünden sonra rüzgar tamamen Beşiktaş lehine dönmüş ve atak sürekliliği sağlanmıştı. Tek eksik, Negredo’yu tamamlayacak bir golcü gibi görünüyordu.

Ceza sahası etkinliği azaldı

Buna karşın devre arasında Negredo çıkıp Cenk oyuna girince, ceza sahası içindeki etkinlik de azalmış oldu. Beşiktaş yine baskılı oynuyor ve pozisyon buluyordu. Fakat gelmeyen gol takım üzerindeki baskıyı iyice arttırmıştı. Yine Sivas’ın sürpriz çıkışlarından birinde ev sahibinin bulduğu gol, tabloyu bir anda değiştirdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, ilk 45 dakika sahanın en iyilerinden olan Negredo’yu çıkardığı için Şenol hocaya bir hayli tepkili. Özellikle sosyal medyada tecrübeli teknik adama yönelik yoğun eleştiriler vardı.

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Tek Türk Gökhan Gönül




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