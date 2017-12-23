MVP ödülü yine paylaşıldı





Turkish Airlines EuroLeague'de çift maç haftası sona ererken 14. maçların en değerli oyuncuları belli oldu. MVP ödülü 13. maçlarda olduğu gibi 14. maçların sonunda da yine iki oyuncu tarafından paylaşıldı.Barcelona Lassa karşısında 24 sayı, 6 ribaunt, toplam 31 verimlilik puanıyla yıldızlaşan Baskonia'danve Khimki karşısında 14/16 serbest atış isabetiyle 26 sayı, toplam 31 verimlilik puanı elde eden CSKA'dan, haftanın MVP'leri oldular.Cory Higgins, Khimki Moskova karşısında ürettiği 26 sayıyla kariyer rekorunu kırmayı başardı.Amerikalı oyuncu, 14 serbest atış isabetiyle bu alanda Mart 2013'ten bu yana gelen süreçteki en yüksek rakama ulaştı.Tornike Shengelia, takımı Baskonia'nın Barcelona karşılaşmasında 24 sayısının 20'sini ilk yarıda atarak ilk yarılardaki kariyer rekorunu kırdı.Gürcü oyuncu en kritik noktada bulduğu serbest atış isabetleriyle de takımının tekrar öne geçmesini ve galibiyete ulaşmasını sağladı.Shengelia; 4/6 üçlük isabeti, 6 ribaunt, 2 blok ile Barcelona karşılaşmasını tamamladı.Alınan MVP ödülü iki oyuncu için de bir ilk anlamı taşımakta.