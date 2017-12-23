Muratbey Uşak, başantrenör Aziz Bekir ile anlaştı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Muratbey Uşak, başantrenörlük görevine Aziz Bekir’i getirdi.Kulüpten yapılan yazılı açıklamada başantrenör Ozan Bulkaz’ın istifasının ardından takımın başına Aziz Bekir’in getirildiği bildirildi.Türk Telekom ve Ülkerspor’da oyuncu olarak forma giyen, daha öncede Darüşşafaka, Torku Konya ve Gaziantep Basket’i çalıştıran tecrübeli antrenörle resmi sözleşmenin imzalandığı, Aziz Bekir’in en kısa sürede görevine başlayacağı kaydedildi.Bu sezon ligde 11 maçta 1 galibiyet alan Muratbey Uşak, puan sıralamasında son sırada bulunuyor.