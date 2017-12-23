Mehmet Özdilek: 1 puan kötü değil

Süper Lig'in 17. haftasında Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Konyaspor teknik direktörü Mehmet Özdilek maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.1 puan kötü mü, aslında çok da kötü değil. Duran toplarda Türkiye'nin en etkili takımına karşı böyle bir hata yapmamamız gerekiyordu. Son anlarda maçı 2-1 kazanabilirdik, dönüşünde de 2-1 kaybedebilirdik. 7 sakatımız vardı. Maç içinde Mehdi ve Jonsson'un da sakatlanmaları bütün düzenimizi bozdu. Devre arası yapılacak takviyelerle birlikte Konyaspor kendisini ilk 10'da bulacaktır, bundan şüphem yok.