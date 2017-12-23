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Manchester United'da Paul Pogba krizi

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Paul Pogba ile şok bir iddia ortaya atıldı. Ada basınından Daily Mail'in haberine göre 2016 yazında rekor bir transfer bedeliyle United ekibinin yolunu tutan Fransız yıldız, 3-1 kazandıkları Arsenal maçının ardından sergilediği bir davranışla takım içinde krize neden oldu.

23 Aralık 2017, Cumartesi 11:17

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Manchester United'da Paul Pogba krizi
Manchester United'ın yıldız futbolcusu Paul Pogba ile ilgili haftalar sonra flaş bir iddia ortaya atıldı.

İngiltere basınından Daily Mail'in haberine göre Premier Lig'de 3-1 kazandıkları Arsenal maçının ertesi günü antrenmana çıkmayan Fransız yıldız, takım içinde krize sebep oldu.

Telefonlara cevap vermeyen Pogba için yıldız futbolcunun evine kadar giden yöneticiler, daha sonra oyuncunun uyuyakaldığını tespit etti.

2016 yazında Juventus'tan 105 milyon euroluk rekor bir bedelle Kırmızı Şeytanlar'a transfer olan Pogba'nın bu davranışı takım içinde tepkiyle karşılandı.

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr
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