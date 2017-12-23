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Manchester City-Bournemouth maç sonucu: 4-0

İngiltere Premier Lig'inin 19. haftasında Manchester City, Bournemouth'u 4-0 mağlup etti ve galibiyet serisini 17 maça çıkardı.

23 Aralık 2017, Cumartesi 20:37

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Manchester City-Bournemouth maç sonucu: 4-0
Premier Lig'de fırtına gibi esen Manchester City, Etihad Stadı'nda Bournemouth'u ağırladı. Manchester City, Bournemouth'u 4-0 mağlup etti ve galibiyet serisini 17 maça çıkardı. City'ye galibiyeti getiren goller 27 ve 79. dakikada Agüero, 53. dakikada Sterling ve 85. dakikada Danilo'dan geldi. 

Bu sonuçla lider Manchester City, 55 puana ulaşırken, Bournemouth 16 puanla 18. sırada kaldı.

Evinde 26 maçtır yenilmeyen Manchester City, ilk devreyi 19 maçta 18 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamladı.

Mücadeleyi yerinde takip eden İngiltere temsilcimiz Edip Adanır, kritik karşılaşmayı kaleme aldı...

6. dakikada sağdan De Bruyne ortaladı defans uzaklaştırdı.

20. dakikada Aguero altı pastan istediği gibi vuramadı.

22. dakikada Dan Gosling ceza sahası çizgisinden sert vurdu.

23. dakika Silva'nın kornerine iyi yükselen Fernandinho kafa vuruşunu yaptı ama sonuç alamadı.

Otamendi 25 metreden sert vurdu Begoviç aynı güzellikte topu kornere attı ve 

27. dakikada Manchester City, 1-0 öne geçti. Fernandinho'nun ortasına çok iyi vuran Agüero golü atan isim oldu.

31. dakikada Sterling soldan ortaladı fakat Agüero altı pas içerisinde topu ağlara gönderemedi.

Kompany'nin takımda olması yeterli.İnanılmaz önsezisi olan bir defans oyuncusu. Uzun süren sakatlıkla boğuştuktan sonra formasına kavuştu ve yeniden defansın belkemiği oldu.

53. dakikada Kevin de Bruyne'ün pasında topla buluşan Sterling, ceza sahası içinden topa düzgün vurdu ve toğu ağlara gönderdi. 

66. dakikada Bernardo Silva, Sane'nin yerine oyuna girdi.

İlkay Gündoğan 73. dakikada Kevin de Bruyne'nün yerine oyuna girdi.

76. dakikada Silva sert vurdu fakat top kalecide kaldı.

80. dakikada Bernardo Silva'nın ortasında topa vuran Agüero, farkı 3'e çıkardı.

Skoru belirleyen gol 85. dakikadan Danilo'dan geldi ve City 4-0 öne geçti. 

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Manchester City, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

TAKIM KADROLARI

Manchester City

31- Ederson

2- Walker

4- Kompany (C)

30- Otamendi

18- Delph

25- Fernandinho

17- De Bruyne

21- Silva

7- Sterling

19- Sane

10- Aguero

Bournemouth​

27- Begovic

15- Smith

3- Cook

5- Ake

42- Simpson

24- Fraser

4- Gosling

6- Surman

19- Stanislas

33- Ibe

13- Wilson

EDİP ADANIR - ETİHAD STADI




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