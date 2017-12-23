Kayserispor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? (MUHTEMEL 11'LER)

'in flaş takımıilk yarının son maçında geçen hafta'ı yenen Yeni Malatyaspor ile 3 puan mücadelesi verecek. Kayserispor rakibini yenerek zirve yarışından kopmak istemiyor. Yeni Malatyaspor ise Galatasaray karşısında yakaladığı çıkışı Kayserispor karşısında da devam ettirmek istiyor.Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Asım Yusuf Öz ve Osman Gökhan Bilir yapacak.günü oynanacak karşılaşma'te başlayacak. Mücadele'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de...Silviu Lung- Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila, Badji, Şamil, Bodrin, Deniz Türüç, Mendes, Umut BulutErtaç, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Azubuike, Aytaç, Murat Yıldırım, Pereira, Khalid, AdemEv sahibi Kayserispor'da Asamoah ve Güray sakatlıkları nedeniyle Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeycek.