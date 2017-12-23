Karabükspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? (MUHTEMEL 11'LER)

Rıza Çalımbay’ın takımın başına geçmesinin ardından art arda alınan galibiyetlerle şampiyonluk yarışına tekrardan dahil olan Bordo-Mavililer, ilk yarının son karşılaşmasında Kardemir Karabükspor’a konuk oluyor. Lig ve kupa olmak üzere oynadığı son 10 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen ve kazanma alışkanlığı elde eden Fırtına, Kırmızı- Mavililer’i de mağlup ederek, ilk yarıyı galibiyetle tamamlamayı hedefliyor. Zirve yarışında yara almak istemeyen Trabzonspor, Karabük engelini de kayıpsız atlatarak, 2010-2011 sezonunda ligdeki 6’da 6’lık galibiyet serisini tekrarlamayı planlıyor.’te başlayacak karşılaşmayı hakemyönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Detaylar ve maçın spikerli anlatımı fanatik.com.tr'de...Çağlar, Kerim, Barış, Gaman, İbanez, Ceyhun, Skulason, Serdar, Poko, İlhan, YatabareOnur, Pereira, Durica, Hubocan, Mas, Okay, Onazi, Yusuf, Sosa, Burak, N’DoyeSon 5 haftayı kayıpsız geçen Trabzonspor, ligin ilk yarısını galibiyetle kapatarak zirve yarışında yara almak istemiyor. Süper Lig’in 16. haftasında sahasında Bursaspor’u 1-0 yenerek art arda 5 maç kazanan bordo-mavililer, Kardemir Karabükspor’u da yenmesi halinde 2010-2011 sezonundaki 6 maçlık galibiyet serisi başarısını tekrarlayacak.Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, 12. hafta sahasında Osmanlıspor’u 4-3, 13. haftada Demir Grup Sivasspor’u deplasmanda 2-1, 14. haftada Antalyaspor’u evinde 3-0, 15. haftada İstanbul’da Kasımpaşa’yı 3-0, geçen hafta da evinde Bursaspor’u 1-0 mağlup ederek art arda 5 maçtan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, Kardemir Karabükspor maçını da kazanırsa, 2010-2011 sezonuyla birlikte son 14 sezonun en iyi galibiyet serisini elde etmiş olacak. Bordo-mavililer, 2003-2004 sezonunda 22. haftadan başlayan 11 haftalık galibiyet serisi başarısı göstermişti.Fırtına’nın teknik direktörü Rıza Çalımbay, Karabükspor karşılaşmasında sahaya süreceği 11’i belirledi. Kaleyi Onur Kıvrak’a emanet edecek olan başarılı çalıştırıcı, savunma dörtlüsünüise Joao Pereira, Jan Durica, Tomas Hubocan ve Emmanuel Mas ile oluşturacak. Orta sahada Okay ve Onazi’yi sahaya sürmenin hesaplarını yapan 54 yaşındaki teknik adam, sağda Yusuf Yazıcı’ya, solda ise Burak Yılmaz’a görev verecek.Sakatlığını tamamen atlatan ve hafta içindeki idmanlarda etkili görüntüsü ile dikkat çeken Jose Sosa’yı da tekrardan ilk 11’e yazmaya hazırlanan deneyimli hoca, santrfor bölgesinde ise son haftaların formda ismi Dame N’Doye’a forma verecek. Fabian Castillo, Abdülkadir Ömür ve Hugo Rodallega gibi yıldız isimlerin ise maçın gidişatına göre ikinci yarıda forma giymesi bekleniyor.Hafta içinde yapılan tüm idmanlarda oyuncularına Karabükspor’un güçlü ve zayıf yönlerini ezberleten Rıza Çalımbay da bu karşılaşmadan galibiyet dışında bir sonuç beklemiyor. Dün yapılan son idmanda oyuncuları ile kısa bir toplantı gerçekleştiren 54 yaşındaki teknik adam, “Rakibimiz son sırada ancak bu durum bizim üzerimizde rehavate sebep olmamalı. Geçen hafta Fenerbahçe karşısında oldukça iyi bir futbol sergilediler. Sizden maç boyunca aynı ciddiyetle mücadele etmenizi ve 3 puanı kazanmanızı istiyorum” dedi.Geçen hafta gördükleri sarı kartlarla cezalı konumuna düşen Uğur Demirok ile Juraj Kucka, Kardemir Karabükspor maçında görev alamayacak. İki futbolcusundan yararlanamayacak teknik direktör Çalımbay’ın, savunmada Uğur Demirok’un yokluğunda sakatlıktan dönerek takımla çalışmalara katılan Jan Durica’ya, orta alanda ise Kucka’nın yerine Ogenyi Onazi’ye forma vermesi bekleniyor.Trabzonspor’da maç öncesi 7 futbolcu sarı kart cezası sınırında yer alıyor. Mustafa Akbaş, Joao Pereira, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Ogenyi Onazi, Matus Bero ve Burak Yılmaz, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşerek, ikinci yarının ilk haftasındaki Atiker Konyaspor maçında görev yapamayacak.Fırtına ile Karabükspor, bugün oynayacakları maçla birlikte ligde 19’uncu kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 18 maçta Bordo-Mavililer, 10 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Mavi Ateşler ise 4 kez 3 puanın sahibi oldu. 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 32 gol atarken, kalesinde 19 gol gördü.Dün saat 14.30’da özel uçak ile Kastamonu’ya gidip buradan da kara yoluyla Karabük’e geçmeyi planlayan Trabzonspor kafilesinin, hava şartları nedeniyle yolculuk programı değişti. Kastamonu’daki yoğun kar yağışı nedeniyle Trabzon Havalimanı’ndan Ankara’ya geçen Bordo-Mavili kafile, daha sonra kara yoluyla Karabük’e geçti.