Kadınlar Kupa Voley'de finalin adı belli oldu

Günün sonuçları şu şekilde:

Kadınlar Kupa Voley'de finale kalan takımlar bugün oynanan yarı final karşılaşmalarının ardından belli oldu. Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank, bugün oynanan müsabakalardan galibiyetle ayrılarak isimlerini finale yazdıran takımlar oldular.Eczacıbaşı VitrA - Galatasaray: 3-1 (25-19, 25-17, 16-25, 26-24)Fenerbahçe - VakıfBank: 1-3 (15-25, 25-23, 15-25, 19-25)Eczacıbaşı VitrA - VakıfBank finali yarın saat 16.30'da, Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.2017-2018 Voleybol Sezonu Kupa Voley kadınlar kategorisini şampiyon olarak tamamlayacak ekip, Türkiye'yi 2019 CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazanacak.