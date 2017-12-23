İşte Fatih Terim'in istediği transferler!

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Fatih Terim döneminde yapılan transferler

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Fatih Terim'in Galatasaray'daki ilk gününde önemli detay

Bu sezon şampiyonluğu olmazsa olmaz olarak gören, önceki günile yaptığı görüşmede transferi de masaya yatırdı. Bu konudaki sözlerine, "Takımdaki yerlileri kazanacağım. Bizim için en önemli olan budur" diye başlayan Terim, transferde de önceliğin sol beke verilmesini istedi. Yapılan zirvede 2 yerli, 2 yabancı takviyesinde hemfikir olundu. Sarı-kırmızılı yönetimin bir süredir takip ettiği'in sol bekive'dan ayrılmak isteyen Belçikalı sol açık'a onay veren tecrübeli çalıştırıcının, yerli oyuncu transferi için ise yönetime bir rapor sunacağı öğrenildi.Bu arada Terim, Tudor'un takımdan sildiği Selçuk İnan'a ayağının tozuyla 'hazır ol' mesajını verdi. Lisans çıkarılmayan Hakan Balta da Terim'in ikinci yarı planlarında yer alıyor.Kaynak: Sabah