Gomis, Valbuena ve Pepe için Türkiye cennet!

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Milyonluk otomobilleri hurdaya dönen futbolcular

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İşte 2017'nin en iyi 100 futbolcusu

'nun geçici 72. maddesi Türkiye'yi futbolcular için bir vergi cenneti haline getiriyor. Bu geçici madde, tekrar uzatıldı. Yani futbolcular, tesisatçılık, muhasebecilik veya öğretmenlik yapan vatandaşlardan daha az oranda vergi ödemeye devam edecekler. Bugün ayda brüt 6.000 TL maaş ile çalışan bir vatandaş, gelirinin yarısından fazlasını yani yaklaşık 7056'ını, doğrudan ve dolaylı vergi olarak ödüyor. Rakam 3.392,80 TL'ye kadar çıkabiliyor.7.4 milyon yerine 3.2 milyon,de 5.2 milyon yerine 2.2 milyon,da 4.7 milyon yerine 2 milyon TL vergi ödemeye devam edecek. Sadece bu üç futbolcudan devletin yıllık vergi kaybı 10 milyon TL civarında.İSVEÇ: %59İSPANYA: %56FRANSA: %45TÜRKİYE: %15BULGARİSTAN: %10DUBAİ: %10Kaynak: Sözcü