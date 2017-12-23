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Gomis, Valbuena ve Pepe için Türkiye cennet!

Yasa meclisten geçti. Futbolcular yüzde 15 vergi ödemeye devam edecek. Gelir Vergi Kanunu'nun geçici 72. maddesine göre; devletin sadece Valbuena, Pepe ve Gomis'ten yıllık kaybı 10 milyon TL...

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Gomis, Valbuena ve Pepe için Türkiye cennet!
Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 72. maddesi Türkiye'yi futbolcular için bir vergi cenneti haline getiriyor. Bu geçici madde, tekrar uzatıldı. Yani futbolcular, tesisatçılık, muhasebecilik veya öğretmenlik yapan vatandaşlardan daha az oranda vergi ödemeye devam edecekler. Bugün ayda brüt 6.000 TL maaş ile çalışan bir vatandaş, gelirinin yarısından fazlasını yani yaklaşık 7056'ını, doğrudan ve dolaylı vergi olarak ödüyor. Rakam 3.392,80  TL'ye kadar çıkabiliyor. 

Üç büyüklerde forma giyen bazı yıldızların durumu ise şöyle: 
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Pepe 7.4 milyon yerine 3.2 milyon, Gomis de 5.2 milyon yerine 2.2 milyon, Valbuena da 4.7 milyon yerine 2 milyon TL vergi ödemeye devam edecek. Sadece bu üç futbolcudan devletin yıllık vergi kaybı 10 milyon TL civarında.

FUTBOLCULARIN VERGİ ORANLARI

İSVEÇ: %59
İSPANYA: %56
FRANSA: %45
TÜRKİYE: %15
BULGARİSTAN: %10
DUBAİ: %10

Kaynak: Sözcü
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2 YORUM GİRİŞ YAP
  • bozkurtnecati 23.12.2017 13:52:15
    1

    Devlet o zarları biz garibanlardan alır zaten

  • abdullahsenyuz 23.12.2017 13:56:46
    2

    Fakirden alıp zengine veren bir ülke ...

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22 Aralık 2017 Cuma

  • Antalyaspor
    3- 1
    Aytemiz Alanyaspor

23 Aralık 2017 Cumartesi

  • Bursaspor
    1- 1
    Gençlerbirliği
  • Demir Grup Sivasspor
    2- 1
    Beşiktaş
  • T.Konyaspor
    1- 1
    Fenerbahçe

24 Aralık 2017 Pazar

  • Kayserispor
      -  
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Trabzonspor
  • Kasımpaşa
      -  
    Medipol Başakşehir
  • Galatasaray
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    Göztepe

25 Aralık 2017 Pazartesi

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      -  
    Akhisar Bld.
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1 Fenerbahçe 17 33
2 Medipol Başakşehir 16 33
3 Galatasaray 16 32
4 Beşiktaş 17 30
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5 Kayserispor 16 30
6 Göztepe 16 30
7 Trabzonspor 16 28
8 Demir Grup Sivasspor 17 26
9 Bursaspor 17 25
10 Evkur Yeni Malatyaspor 16 19
11 Kasımpaşa 16 19
12 Teleset Mob. Akhisarspor 16 19
13 Aytemiz Alanyaspor 17 18
14 Antalyaspor 17 17
15 Atiker Konyaspor 17 15
16 Osmanlıspor FK 16 14
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