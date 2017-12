Gökhan Yalçınkaya'nın Bursa at yarış tahminleri

REŞİTBEY’e sığınıyorum

23 Aralık Cumartesi. Fanatik Hipodram yazarıgünün programını değerlendirdi.Öncelikle ilk kez koşacak tüm tayların ayaklarının düz basmasını temenni ederim, emekçilerine bol şanslar dilerim. Tüyleri kadar para kazandırsınlar. Benimde küçüklüğümden beri hayallerimden biridir at sahibi olmak. İki atım olsun isterim. Arap atımın ismini YALÇINKAYA, İngiliz atımın ismini SHOW TIME koyacağım. Hayattayken, günün birinde rabbim nasip eder inşallah. Koşuya dönecek olursam, bu tayların idmanlarını izleme şansım olmadığı için Bursadaki dostlarımla yaptığım görüşmelerde, diğer Şart 1’in buraya göre daha net olduğunu, burdaki tayların çok denk olduğu yönünde notlar aldım. ‘’Qaviy’’ in anneden kardeşi olan CRYSTAL FIDDLE ile ‘’Kartepeli’ nin anneden kardeşi olan ADİOS ikilisi önde olmak üzere, LADY BUCKINGHAM, KAPTAN ABİ, RULING BOY, RELAXING FLORIN, FRANKENSTEIN, SON KABADAYI, LADY BERFİN, GONEWEST, GÜMÜŞ IŞIK, GOOD NIGHT beni bu yarışta taç’a atın diyeceğim, sonraki sıralamamdır.REŞİTBEY’i ilk yarışından beri takip ediyorum. Biraz oturması lazımdı, o yüzden dördünce yarışında maidenden çıktı. Ardına direkt kısa vade koştu. Henüz erken mod’unda bir yarış yaptı. Uygun gruba dönünce kazanıra girdi, ‘’Karacakurt’’ çok koşunca yapabileceği en iyi şeyi yaptı ikinci oldu. Ama dikkatinizi çekti mi bilmiyorum, bu at bariyer dibinden güç alan familyadan. Sürekli içeri hamle yapma eğiliminde, nitekim son yarışında bariyer dibine yaslanınca fişi çekti. 4’lüye dönmeye yaklaştığı şu günlerde olgunlaşmaya başlayan safkanın bu rakiplerine aman vermeyeceği kanatindeyim, hele ki içeriyi kapanmadan tutarsa uzadıkça uzayacağını düşünüyorum, bankomdur.KRONOS, 2.5 aylık aradan sonra kısada bir nevi nefes açtı. Ardına uzuna çıkınca o nefes açılmakla kalmadı, bir sonraki yarışımda görüşürüz tehditleri savurdu, ne tehditi kardeşim boşlukta üçüncü kaldı diyen varsa, sorayım o zaman son haftaların istim üzerindeki atları ‘’Celaliye ile Asi Kalp’’ bu grupta koşsalar kaç ganyana koşarlar? İlk rakip gördüğüm isim BABAESKİ. Son yarışında ya gününde değildi, ya bir sıkıntı yaşadı, ya da nemli pistden etkilendi. 300’den sonra binicisi de üzmedi kendi haline bıraktı zaten, bugun farklı koşar. 8 aydır kazanamasa da 2 aydır hemen hemen her yarışına oynadığım bugun atlarım, çıkar gelir dünyayı başıma yıkar diye korktuğum CUKKA, kısa ve orta mesafelerinin daha iyi olduğunu düşünsem de grubun uygunluğuyla EFE YÜREK, formunda önemli gelişmeler gözlenen BAŞ AĞA koşuda söz sahibi olabileceğini düşündüğüm diğer safkanlardır.Bursadaki dostumla Şartlı 1 tayları konuşurken YAYLALI da beğendiğim bir at olduğu için ara vermiş ama YAYLALI çalışıyor mu, bak bu yarışta kovalayacak at yok, hazırlıkları noksansızsa çıktığı gibi bitirir dedim, o da düzenli idmanda olduğunu hazırlık yönünden sıkıntısı olmadığını, olursa nefes yönünden sıkıntı olur dedi, bende ya tersi olursa dinçlikle daha iyi koşarsa, dedim artık yarışta göreceğiz, favorimdir. Hayatının en iyi dönemlerinden birini yaşayan koşunun ağır favorisi SAVAŞ ATI, hafta içi yarışında nemli pistden etkilenmiş olabilir diye düşündüğüm için bugun yine şans vereceğim VOLKANIMSIN, 5.5 ay aradan sonra koştuğu ilk yarışında nefes yönünden sıkışan, ardına katıldığı yarışında kondüsyonu oturttuğunu gösteren MAN OF POWER imkanlar dahilinde değerlendirilmesi gereken diğer atlardır.Ayağına çabuk kısrak LATINA GIRL, stilindeki tek rakibinden erken sıyrılır, önde istediği ritmi tutturabilirse, karşılarda türkü söylemesi kuvvetle muhtemeldir. Aynı zamanda favorimdir. Son yarışında Latina Gırl’ün önünde bitiren ama o yarışı 2 ay aradan sonra olan, henüz maiden olmasına rağmen artan kondüsyonuyla her an çıkışa geçebilecek pozisyondaki GİZEM LİON, öncelikli rakip önerim olup, yine 2 ay aradan sonra koştuğu yarışta fena gözükmeyen ve o yarışına oranla 11 kilo alma pahasına etkili pilotunun deklare edilmesi ata olan güvene işaret eden DOHA ile kilonun altında ezildiği 12 gün önceki koşusunu önemsemediğim ters at CARNAVAL yeri olanlar diğer ilavelerimdir.2009-2014 yılları arasında İzlemekten büyük keyif aldığım kazandığı açık yarış sayılarını unuttuğum ‘’Invıncıble Son’’ un anneden kardeşi olan MIRACLE SON ağır favorim olup, M.gündüzeli’nin Bursa ekibinin Şart 1 yarışlardaki tercih isabet oranını göz önüne alarak BABA MUZO, rakip gördüğüm taydır.9,8,12,4,6,5,1,7,11,2,3,10 // 2 // 4,6,2,3,5 // 2,4,1,5 // 3,6,2,1 // 4,1