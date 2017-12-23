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Gazişehir Gaziantep-Çaykur Rizespor maç sonucu: 1-2

TFF 1. Lig’in 17. haftasında Gazişehir Gaziantepspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu. 

23 Aralık 2017, Cumartesi 22:43

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Gazişehir Gaziantep-Çaykur Rizespor maç sonucu: 1-2
İbrahim Üzülmez yönetiminde Süper Lig’e geri dönmek isteyen Çaykur Rizespor hedefe adım adım ilerliyor. Yeşil- Mavililer ilk yarının son maçında Gazişehir’i deplasmanda 2-1 yenerek puanını 31 yaptı.

Samu’nun golüyle öne geçen Rizespor’a Samican cevap verdi. Karadeniz ekibi Recep Niyaz’ın şık golüyle kritik randevudan zaferle ayrılırken Güneydoğu temsilcisi ise 20 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar;

12. dakikada sol kanattan gelişen Rizespor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Samudio dar açıdan vurduğu topu ağlarla buluşturdu. 1-0

32. dakikada sol kanattan gelişen Gazişehir Gaziantep atağında topla beraber ilerleyen Samican ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

68. dakikada Del Valle’nin kullandığı köşe vuruşunda Özgür Özkaya’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

86. dakikada sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Süleyman’ın ceza sahası içine attığı pasta topla buluşan Recep'in yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Özgüç Türkalp (xxx), Soner Maraş (xxx), Utku Tunavelioğlu (xxx)
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stachowiak (xxx)- Ahmet (xx), Murat (xx), Özgür (xxx), Mustafa (xx)(Dk.88 Ali ), Mehmet (xxx), Muhammed (xx), Özgür Can (xx), Sinan (xx), Del Valle (xx), Webo (x) (Dk.37 Okan xx)
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx)- Mehmet (xx), Ropin (xx), Petrucci (xxx), Saadane (xx), Segovia (xx), Oğulcan (xx) (Dk.57 Süleyman xx), Lincoln (xx) (Dk.57 Recep xx), Özgür Çek (xx)(Dk.78 Ozan xx), Orhan (xx), Ümit (xx)
SARI KARTLAR: Özgür, Mehmet (Gazişehir Gaziantep), Orhan, Recep (Çaykur Rizespor)
GOLLER: Dk.32 Mustafa (Gazişehir Gaziantep), Dk.12 Segovia, Dk.86 Recep (Çaykur Rizespor)

İHA




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  • Demir Grup Sivasspor
    2- 1
    Beşiktaş
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    1- 1
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  • K. Karabük
      -  
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      -  
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  • Galatasaray
      -  
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