Gaziantep Basketbol: 85 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 72

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında, sahasında’u 85-72 mağlup etti.Bu sonuçla Gaziantep Basketbol, 3. galibiyetini alırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 6. mağlubiyetini yaşadı.Karşılaşmanın ilk periyodunu 25-15 önde tamamlayan Gaziantep Basketbol, soyunma odasına da 44-36 önde gitti.Üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren ev sahibi takım, üçüncü periyodunu 71-47 üstün geçtiği karşılaşmadan 85-72 galip ayrıldı.Gaziantep Basketbol'daürettiği 25 sayıyla maçın en skorer ismi olurken15,11 sayıyla oynadı.İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da24 sayıyla takımının en skoreri olurken13,11 sayıyla maçı tamamladı.Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi - Gaziantep Basketbol: 85 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 72Salon: Karataş ŞahinbeyHakemler: Mehmet Keseratar, Mehmet Karabilecen, Can MavisuGaziantep Basketbol: Armand 15, Rudd 11, Orhan Haciyeva 8, Lyons 25, Freimanis 6, Carter 10, Balazic, Can Uğur Öğüt 6, Erol Can Çinko 4İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Toolson 13, Mert Çevik, Bircevic 3, Thompson 11, Buva 10, Tevfik Akdamar 2, Buckner 24, Klobucar 91. Periyot: 25-15Devre: 44-363. Periyot: 71-47