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Gaziantep Basketbol: 85 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 72

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 85-72 mağlup etti.

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Gaziantep Basketbol: 85 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 72
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 85-72 mağlup etti.

Bu sonuçla Gaziantep Basketbol, 3. galibiyetini alırken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 25-15 önde tamamlayan Gaziantep Basketbol, soyunma odasına da 44-36 önde gitti.

Üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren ev sahibi takım, üçüncü periyodunu 71-47 üstün geçtiği karşılaşmadan 85-72 galip ayrıldı.

Gaziantep Basketbol'da Mark Lyons ürettiği 25 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Sean Armand 15, Victor Rudd 11 sayıyla oynadı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da Eric Buckner 24 sayıyla takımının en skoreri olurken Ryan Toolson 13, Michael Thompson 11 sayıyla maçı tamamladı. 

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi - Gaziantep Basketbol: 85 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 72

Salon: Karataş Şahinbey
Hakemler: Mehmet Keseratar, Mehmet Karabilecen, Can Mavisu

Gaziantep Basketbol: Armand 15, Rudd 11, Orhan Haciyeva 8, Lyons 25, Freimanis 6, Carter 10, Balazic, Can Uğur Öğüt 6, Erol Can Çinko 4

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Toolson 13, Mert Çevik, Bircevic 3, Thompson 11, Buva 10, Tevfik Akdamar 2, Buckner 24, Klobucar 9

1. Periyot: 25-15
Devre: 44-36
3. Periyot: 71-47




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23 Aralık 2017 Cumartesi

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    1- 1
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  • Demir Grup Sivasspor
    2- 1
    Beşiktaş
  • T.Konyaspor
    1- 1
    Fenerbahçe

24 Aralık 2017 Pazar

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    Evkur Yeni Malatyaspor
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25 Aralık 2017 Pazartesi

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