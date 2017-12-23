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Galatasaray, potada hükmen galip

Galatasaray, Adana temsilcisinin bu sezon 4. kez lisanslı başantrenörle maça çıkmadığı gerekçesiyle statü gereği hükmen galip sayıldı.

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Galatasaray, potada hükmen galip
Galatasaray, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 11. haftasında Adana ASKİ karşısında hükmen 20-0 galip sayıldı.

Menderes Spor Salonu’nda oynanması gereken karşılaşma, Adana ASKİ’nin bu sezon 4. kez lisanslı başantrenörle maça çıkmadığı gerekçesiyle oynanmadı.

Maçın başlamasına kısa bir süre kala iki takım oyuncularının da sahaya çıkmasının ardından, "Adana ASKİ’nin resmi olarak başantrenörü olmadığı gerekçesiyle maç iptal edilmiştir." anonsu yapıldı.
Galatasaray’ın itirazı üzerine karşılaşma oynanmadı ve statü gereği sarı-kırmızılılar hükmen galip ilan edildi.

Adana ASKİ Genel Menajeri Haki Buhari, anlaşma yaptıkları Elmedin Omanic’in ilk maçta sahada istatistikçi olarak yer aldığını söyledi. Daha sonra oynanan maçta Omanic’in yardımcı antrenör olarak sahaya çıktığını belirten Buhari, "Federasyonla dün yaptığım telefon görüşmesinde, ’Antrenörünüz 3 maç yardımcı hoca olarak ayakta olma hakkını kullandı. Antrenörleriniz oturarak maçı yönetir, molaları kaptan alır.’ dendi. Galatasaray’ın itirazı noktasında federasyonun böyle bir karar alması nedeniyle Adana halkından, seyircilerimizden basının önünde özür diliyorum." diye konuştu.

Takım olarak kendilerinde de hata bulunduğunu ifade eden Buhari, "Belki de antrenör işinin şu ana kadar geciktirilmesi bizim hatamızdır. Bu maçın iptal kararının verilmesinde, federasyonun bunu yazılı olarak bizi uyarmaması, telefon teyitli konuşmamda deklare edilmemesi önemli rol oynadı. Bu konunun takipçisi olacağız. Federasyona gerekli itiraz hakkımızı kullanacağız. Çünkü burada mağdur edilen, seyircimizin önünde küçük düşürülen biziz." ifadelerini kullandı.

Basketbol Adana İl Temsilcisi Abdullah Kutlu ise, Galatasaray’ın itiraz hakkı bulunduğunu ve bunu kullandığını için müsabakanın oynanmadığını bildirdi.

AA




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  • Demir Grup Sivasspor
    2- 1
    Beşiktaş
  • T.Konyaspor
    1- 1
    Fenerbahçe

24 Aralık 2017 Pazar

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      -  
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      -  
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1 Fenerbahçe 17 33
2 Medipol Başakşehir 16 33
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GENİŞLET
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6 Göztepe 16 30
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