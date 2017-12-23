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Galatasaray Odeabank: 75 - Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 77

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Galatasaray Odeabank’ı Metecan Birsen’in son saniye basketiyle 77-75 mağlup etti.

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Galatasaray Odeabank: 75 - Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 77
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Galatasaray Odeabank’ı Metecan Birsen’in son saniye basketiyle 77-75 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Sakarya Büyükşehir Belediyespor ligdeki 7. galibiyetini alırken, Galatasaray Odeabank 7. mağlubiyetini yaşadı.

Galatasaray Odeabank, Hardy ve Summers’ın üç sayılık basketleriyle 2. dakikayı 6-0 öne geçti. Sakarya Büyükşehir Belediyespor rakibine Boothe, Jones ve Harris’in sayılarıyla cevap verdi ve 4. dakikada beraberliği yakaladı: 8-8. Karşılıklı isabetlerle devam eden mücadelenin 8. dakikasında konuk ekip, Jones’un üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle maçta ilk kez üstünlüğü ele geçirdi: 16-17. Son bölümde Hardy ile dışarıdan, Ege Arar ile de boyalı alandan skor üreten ev sahibi takım, ilk çeyreği 25-22 üstün tamamladı.

Müsabakanın ikinci periyoduna iyi başlayan sarı-kırmızılılar, Hendrix ve Preldzic’in kaydettiği basketlerle 14. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 36-25. Üstün oyununu sürdüren ve 18. dakikada Göksenin Köksal’ın üç sayılık isabetiyle farkı 16 sayıya (45-29) taşıyan Galatasaray Odeabank, soyunma odasına 47-38 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan konuk ekip, Metecan Birsen önderliğinde bulduğu basketlerle farkı 23. dakikada 4 sayıya indirdi: 50-46. Savunma sertliğini arttıran sarı-kırmızılılar, pota altında Ege Arar, hızlı hücumlarda da Hopson ile üst üste skor üretti ve 28. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 59-50. Kalan bölüm karşılıklı isabetlerle geçildi ve son periyoda ev sahibi ekip 64-56 üstün girdi.

Mücadelenin son çeyreğine iyi başlayan Galatasaray Odeabank, Mehmet Yağmur’un 32. dakikada kaydettiği üç sayılık basketle farkı çift hanelere çıkardı: 69-59. Can Korkmaz’ın art arda ürettiği isabetlerle farkın açılmasına müsaade etmeyen Sakarya temsilcisi, Jones’un 34. dakikadaki basketiyle farkı 4 sayıya çekti: 71-67. Savunmada sertliği arttıran konuk ekip, Fall’ın boyalı alanda bulduğu basketlerle son 2 dakikaya girilirken eşitliği yakaladı: 75-75. Oldukça çekişmeli geçen son bölümde iki takımda hücumlarda boş dönerken, konuk ekip son saniyede Metecan Birsen’in basketiyle sahadan 77-75 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu Sakarya Büyükşehir Belediyespor formasıyla 20 sayı kaydeden Jones olurken, Metecan Birsen 13 sayıyla oynadı. Galatasaray Odeabank’ta ise Hopson 15, Ege Arar ve Preldzic 14’er sayı attı.

Galatasaray Odeabank: 75 - Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 77
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon, Kerem Baki
Galatasaray Odeabank: Renfroe 5, Hardy 6, Hopson 15, Summers 3, Ege Arar 14, Taylor 2, Preldzic 14, Mehmet Yağmur 6, Göksenin Köksal 5, Hendrix 5
Sakarya Büyükşehir Belediyespor: Jones 20, Harris 10, Metecan Birsen 13, Boothe 8, Fall 10, Doğukan Şanlı, Tufan Önen, Jankovic 6, Can Korkmaz 7, Mehmet Özdoğan 3, Ersin Dağlı
1. Periyot: 25-22
Devre: 47-38
3. Periyot: 64-56




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