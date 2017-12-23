Galatasaray-Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? (MUHTEMEL 11'LER)

Deplasmandaki Yeni Malatya yenilgisinin ardından teknik direktör Igor Tudor’la yolları ayıran ve takımın başına’i getiren’yi konuk ediyor. Ligin flaş takımını Türk Telekom Stadı’nda ağırlayacak olan Sarı- Kırmızılılar’da büyük heyecan var. Fatih Terim, tam 1554 gün aradan sonra Galatasaray’ın başında bir maça çıkacak. 64 yaşındaki çalıştırıcı son olarak, 22 Eylül 2013’te Cim Bom’un deplasmanda’ı 1-0 geriden gelip 2-1 yendiği ve son dakikalarında ev sahibi taraftarların sahaya inmesiyle hükmen Galatasaray’ın lehine sonuçlanan derbide kulübedeki yerini almıştı.’nda’da başlayacak maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.'de canlı yayınlanacak maçın spikerli anlatımı ve canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...Muslera, Denayer, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, GomisBeto, Tanju, Kadu, Kosanovic, Schwechlen, Rotman, Selçuk, Gouffran, Castro, Halil, JahovicHaftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde, gözler santrforların üzerinde olacak. Galatasaray’da 14 golle skor yükünü çeken Bafetimbi Gomis, Göztepe’de ise 13 golle sürpriz bir çıkışa imza atan Adis Jahovic arasındaki kapışma nefes kesecek. İki yıldız da gol krallığında zirvedeki yerini korumak, hatta daha da sağlamlaştırmak istiyor. Dolayısıyla iki takımın stoperlerinin de işi hiç kolay olmayacak. Göztepe’de Kadu, Gomis’i, Cim Bom’da da Maicon, Jahovic’i durdurmaya çalışacak.Galatasaray’ın bugün saat 19.30’da Türk Telekom Stadı’nda Göztepe ile oynayacağı 17. hafta maçının biletleri tamamen tükendi. Teknik direktörlük koltuğuna Fatih Terim’in oturmasıyla, Yeni Malatya yenilgisi sonrası oluşan ölü toprağını üzerinden atan Galatasaray camiası, tam anlamıyla Göztepe maçına hücum ediyor. Cim Bom’un zorlu mücadelede 50 bin kişinin desteğiyle sahaya çıkması bekleniyor. Ayrıca Sarı-Kırmızılı taraftarların bir de şov hazırlığı var. Takımın başına Terim’in getirilmesi için kampanya başlatan taraftar grubu ultrAslan’ın organize ettiği futbolseverler hem Fatih Terim’e sürpriz yapmak hem de futbolcuları ateşlemek istiyor. Fatih hocanın da karşılaşma öncesi sahaya çıktığındatüm tribünleri selamlayarak, “Birlikteyiz” mesajı vereceği öğrenildi.Galatasaray ile Göztepe; 14 sezon sonra ligde ilk kez karşılaşıyor. Cim Bom, İzmir temsilcisi ile karşı karşıya geldiği son 8 maçın 7’sini kazandı. Bu seride tek yenilgisini 2001-2002 sezonunda İzmir Atatürk’te 2-0’lık skorla yaşadı.Galatasaray’daki 4. dönemine galibiyetle başlamak isteyen Fatih Terim’in Florya’ya dönüşü, takım üzerinde de olumlu hava yaratmış durumda. Sarı-Kırmızılı futbolcuların bir hayli hırslı olduğu ve özellikle yedek futbolcuların, Terim’in gözüne girebilmek adına yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.Galatasaray’da sakatlığı geçen Tolga Ciğerci, görev verilmesi durumunda yarınki maçta forma giyebilecek. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Mariano Filho ve Iasmin Latovlevici maçın kadrosunda yer alamayacak. Ligin geride kalan bölümünde 32 puan toplayan Galatasaray averajla üçüncü sırada yer alırken, 30 puana sahip Göztepe ise averajla altıncı sırada bulunuyor.Galatasaray, Süper Lig’de sahasında oynadığı son 10 maçta rakiplerine yenilmedi. Evinde geçen sezon sahasında oynadığı son 2 lig maçını kazanan Galatasaray, bu sezon ise taraftarı önünde çıktığı 8 müsabakada 7 galibiyet, bir beraberlik elde etti.İlk yarının son haftasında karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ve Göztepe’de önemli oyuncular ceza sınırında. Aslan’da Maicon, Ndiaye ve Feghouli, İzmir ekibinde Beto, Rotman, Kadu ve Halil kart görmeleri halinde, ligde ikinci yarının ilk maçını kaçıracak. 18. haftada Göztepe, Fenerbahçe deplasmanına, Aslan da Kayseri deplasmanına gidecek.Galatasaray’da Göztepe maçı öncesinde üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Maicon Roque, Badou Ndiaye ve Sofiane Feghouli, Göztepe maçında sarı kart görmeleri durumunda 18. haftadaki Kayserispor müsabakasında forma giyemeyecek.Deplasmanda çıktığı son 4 karşılaşmayı kaybeden Galatasaray, Türk Telekom’da ise 10 maçtır yenilmiyor. En son Kasımpaşa’ya 6 Mayıs 2017’de 3-1 mağlup olan Aslan, ardından geçen sezonOsmanlıspor ve Konyaspor’a puan kaptırmazken, 2017-2018’e de Kayserispor, Sivasspor, Kasımpaşa ve K.Karabükspor galibiyetleriyle başladı. Tek puan kaybını derbide Fenerbahçe karşısında 0-0’lık beraberlikle yaşadı, son üç haftada Gençlerbirliği’ni 5-1, Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 ve Akhisarspor’u 4-2’lik skorla yendi.Galatasaray ile Göztepe, İstanbul’da yapacakları maçla Süper Lig’de 14 yılı aşkın süre sonra karşı karşıya gelecek. İki ekip Süper Lig’de en son, İzmir temsilcisinin küme düştüğü 2002-2003 sezonunda karşılaştı. Tarafların ligdeki son maçı 18 Nisan 2003 tarihinde İzmir’de oynandı ve Galatasaray müsabakada 1-0 galip geldi.Taraflar, Süper Lig’de 51. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 50 maçtan 26’sını Galatasaray, 11’ini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı. Atılan gollerde de Galatasaray’ın, Göztepe’ye 74-35 üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray ile Göztepe arasında 2002-2003 sezonunda oynanan son lig maçlarını Galatasaray, İstanbul’da 3-1, İzmir’de de 1-0’lık sonuçlarla kazandı.İki ekip, yarın yapacakları maçla ligde İstanbul’da 26. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Galatasaray’ın galibiyetlerde 14-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul’da 8 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 38, Göztepe ise 13 gol attı. Göztepe, İstanbul’da 1972-1973 sezonunda 1-0 yendiği rakibiyle daha sonra deplasmanda yaptığı 10 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 8’ini kaybeden İzmir ekibi, 2’sinde berabere kaldı, taraftarlarına rakip sahada galibiyet sevinci yaşatamadı.Taraflar arasında geride kalan 50 lig maçında en farklı skorlara İstanbul’un sarı-kırmızılı ekibi imza attı. Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul’da 6-1, 1959’daki ilk sezonda ise İzmir’de 5-0 galip geldi. Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar elde edebildi.