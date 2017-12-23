Fernando Torres tercihini açıkladı

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Dünya üzerindeki hemen her futbol tutkununun yaptığıkıyaslaması üzerine görüş bildiren son isim,'in golcüsüoldu.Yıldız futbolcu,'e yakınlığıyla bilinengazetesine verdiği mülakatta "" sorusu üzerine tercihini Messi'den yana kullandı.33 yaşındaki oyuncu, konuyla ilgili görüşünü açıklarken "." sözlerini kullandı.Bu yıl Atletico formasıyla 19 maçta boy gösteren Torres, yalnızca 3 kez fileleri havalandırabildi.