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Fatih Terim'den 2 yıldıza hazır ol talimatı!

Göreve gelir gelmez kolları sıvayan Terim, milli takımda birlikte çalıştığı iki öğrencisi Serdar Aziz ile Ahmet Çalık’a “Hazır ol” talimatı verdi. Fatih Hoca, Hakan Balta ile de konuşup, kendisinden ikinci yarı faydalanacağını söyledi.

23 Aralık 2017, Cumartesi 16:19

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Fatih Terim'den 2 yıldıza hazır ol talimatı!
Göztepe maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da futbolcular, dünkü antrenmanını yeni hocaları Fatih Terim ile birlikte yaptı.
 
Sabah saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri’ne giden Terim, eşofmanlarını giyerek işbaşı yaptığını gösterdi. A Milli Takımı’ndaki yardımcısı Levent Şahin’i de sarı-kırmızılı kulübe götüren Terim, daha önce tanıdığı isimlerle hasret giderdi, ilk kez görüştükleriyle de tanıştı.
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Galatasaray Futbol Akademisi Teknik Sorumlusu Emrah Bayraktar ile birlikte antrenmana çıkan ve takım hakkında bilgi sahibi olan Terim, A Milli Takımı’ndan eski öğrencisi olan Serdar Aziz ile Ahmet Çalık ile bir görüşme yaptı. İki futbolcuya hazır olmaları mesajını veren Fatih hoca, savunmada yer alan iki futbolcudan çok daha fazla faydalanacağını da göstermiş oldu.
 
Terim’in görüştüğü diğer isim de, yönetim tarafından affedilen ve bu hafta antrenmana çıkan Hakan Balta idi. Ay-yıldızlı forma altında defalarca birlikte olduğu Hakan’dan da hazır olmasını isteyen Terim, ligin ikinci yarısında kendisine şans vereceğini dile getirdi.

Kaynak: Skorer

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1 YORUM GİRİŞ YAP
  • mining 23.12.2017 09:42:46
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    vay vay vay takım ahmete hakana donka kaldıysa eyvah ki ne eyvah...de jongu da koy ortaya tamam. sezon sonu sen de yolcusun....

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  • Bursaspor
    1- 1
    Gençlerbirliği
  • Demir Grup Sivasspor
    2- 1
    Beşiktaş
  • T.Konyaspor
    1- 1
    Fenerbahçe

24 Aralık 2017 Pazar

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      -  
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  • Galatasaray
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