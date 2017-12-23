Everton-Chelsea maç sonucu: 0-0

'nin 19. haftasında deplasmandaile karşı karşıya gelen, sahadan 1 puanla ayrıldı.Mücadelenin ilk yarısında topla oynamada rakibine %70'e %30'luk üstünlük kuran Chelsea, Everton kalesini ablukaya alsa da aradığı golü bulamadı ve devre golsüz eşitlikle geçildi.Karşılaşmanın ikinci yarısına iki oyuncu değişikliği yaparak başlayan'ın yerine'i;'in yerine de'ı oyuna aldı. 51. dakikada da'nin sakatlanarak'nin oyuna girmesi,ekibinin tüm değişiklik haklarını erken kullanmasına neden oldu.Chelsea, Everton üzerindeki baskısını ikinci yarıda da sürdürse de etkili pozisyonlar üretmekte zorlandı ve mücadele 0-0 sona erdi. Maviler, bu sonuçla puanını'a yükseltirken zirve yarışında büyük bir yara daha aldı.