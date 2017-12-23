Eskişehir Basket - TOFAŞ: 76-75

İstanbulspor-Elazığspor maç sonucu: 1-2
- MENÜ
- MENÜ
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23 Aralık 2017, Cumartesi 22:38
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ÖNE ÇIKANLAR
17. Hafta
2017/2018 Sezonu Süper Lig
|O
|P
|1
|Fenerbahçe
|17
|33
|2
|Medipol Başakşehir
|16
|33
|3
|Galatasaray
|16
|32
|4
|Beşiktaş
|17
|30
|GENİŞLET
|5
|Kayserispor
|16
|30
|6
|Göztepe
|16
|30
|7
|Trabzonspor
|16
|28
|8
|Demir Grup Sivasspor
|17
|26
|9
|Bursaspor
|17
|25
|10
|Evkur Yeni Malatyaspor
|16
|19
|11
|Kasımpaşa
|16
|19
|12
|Teleset Mob. Akhisarspor
|16
|19
|13
|Aytemiz Alanyaspor
|17
|18
|14
|Antalyaspor
|17
|17
|15
|Atiker Konyaspor
|17
|15
|16
|Osmanlıspor FK
|16
|14
|17
|Gençlerbirliği
|17
|14
|18
|Kardemir Karabükspor
|16
|8
Tofaş çöktü bence. Fenerbahçem tofaşı yendi ve Tofaş çöktü.