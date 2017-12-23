Erman Toroğlu: Şimdi Vida'yı somun yaptın

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ÖZET Sivasspor-Beşiktaş maç sonucu: 2-1

'in 17. haftasında, deplasmanda Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Maç boyunca sayısısz pozisyondan yararlanamayan Beşiktaş, 82'de Cyriac'ın golüne engel olamadı. Mücadelenin diğer gollerini iseveattı.Ünlü yorumcu Erman Toroğlu mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulunurken çarpıcı ifadelerde bulundu."Galatasaray'dan Fatih Terim geldi diye, gündem değişsin diye mi oldu acaba bu transfer açıklaması? Şimdi Vida'yı somun yaptın.""Ben istatistiklere inanmıyorum. 20 şut, 30 şut önemli değil. İnanmıyorum. Şut da nasıl şut bunlar. Dağlara taşlara...""Fatih Terim'in gelişi, psikolojik olarak Fenerbahçe'yi de, Beşiktaş'ı da bozacak."