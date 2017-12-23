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Ergin Ataman: "Bugün iyi mücadele ettik ama maçı kaybettik"

Turkish Airlines EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes'in Yunanistan temsilcisi Olympiacos'a mağlup olduğu maçın ardından iki takımın başantrenörleri açıklamalarda bulundular.

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Ergin Ataman: "Bugün iyi mücadele ettik ama maçı kaybettik"
Turkish Airlines EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes'in Yunanistan temsilcisi Olympiacos'a mağlup olduğu maçın ardından iki takımın başantrenörleri açıklamalarda bulundular.

Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmada iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, maça kötü başladıklarını vurgulayarak," Rakip takımın kolay sayı bulmasına izin verdik. Ancak 2,3 ve 4. çeyrekte iyi hücum ettik ve oyunun kontrolünü ele aldık. İkinci yarıda çok iyi savunma yaptık ancak hızlı hücumlarda basit topları sayıya çeviremedik. 3 sayılık atışlarda yüzdemiz iyi değildi. Bugün iyi mücadele ettik ama maçı kaybettik." dedi.

Ataman, takıma takviye yapılıp yapılmayacağı yönündeki sorusu üzerine, "Bir antrenmanla Rusya’ya gittik ve dönüşte tek antrenmanla bu maça çıktık. Takımda ciddi aksaklıklar var bunları yönetimle paylaşacağız." diye konuştu.

Olympiakos’un başantrenörü Ioannis Sfairopoulos ise iyi savunma yaparak maçı kazandıklarını dile getirdi.
Galibiyeti değerlendiren Sfairopoulos, şunları söyledi: "İki takım da bugün çok iyi oynamadı. İki takım için de zor maçtı. Özellikle bir önceki CSKA Moskova maçında çok efor sarf ettik. Bu yüzden maçın başında ve 3. periyotta çok fazla top kaybı yaptık. En önemli şey burada yaptığımız savunmaydı. Çünkü Anadolu Efes’e 58 sayı atma şansı verdik bu da attıkları sayı ortalamasının 21 altındaydı. Periyotların genelinde yaptığımız savunma ile oyunun kontrolüne ele geçirdik. Fakat Anadolu Efes, maçın son anlarında oyunun kontrolünü ele aldı ve öne geçti. Sonrasında istediğimiz sayıları bulduk ve kazandık."
 




1 YORUM GİRİŞ YAP
  • fb_mstfa 23.12.2017 02:46:11
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    sansızlık :( tum takımlarımızın avrupada başarılı olmasını canı gonülden istıyorum .fb liyim

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