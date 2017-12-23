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Dünya Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun'u konuşuyor!

Milli futbolcunun formu, Avrupa ve ötesinde de ilgi topladı. Yıldız forvet için ülke dışında yapılan özel haberlerin sayısı son dönemde oldukça arttı, siyah-beyazlı oyuncu köşe yazılarına bile konu olmaya başladı.

23 Aralık 2017, Cumartesi 14:00

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Dünya Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun'u konuşuyor!
Beşiktaş’ın forveti Cenk Tosun, performansının karşılığını dünyaca tanınan bir futbolcu olarak aldı. Birçok dev kulübün transfer listesine giren ve oldukça yüksek bedeller teklif edilen  oyuncunun, yeni bir rotaya yelken açması ciddi bir olasılık haline geldi.
 
Uluslararası bilinirliği geçtiğimiz sezonlarda düşük olan Tosun, bu sezon adeta dünyaya açıldı. Daha önce bu denli vitrine çıkmayan 26 yaşındaki forvet şimdi bir yıldız haline geldi. Son aylarda Beşiktaşlı golcü ile ilgili ülke dışında çıkan haberlerde artış gözlendi. Avrupa sınırlarını da aşarak Sports Illustrated gibi milyonlarca okuyucusu olan bir ABD dergisinde kendisiyle ilgili özel haberler yapılan milli oyuncu, köşe yazılarına bile konu olmaya başladı. 
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İspanya’nın As gazetesi köşe yazarlarından Hector Martinez, “Cenk’in golleri birer hediye” başlığıyla kaleme aldığı köşe yazısında “Cenk Tosun gollerini sıralıyor. Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının en güzel golü ona ait” yorumunu yaptı.

Cenk Tosun’un başarılı performansı kadar, Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerinde kendisiyle ilgili çıkan haberlerin sıklaşması da, futbolcunun değerinin günden güne artırmasına neden oldu. Tahmini bonservis bedellerini belirleyen konuyla ilgili kuruluşların hesaplamalarında, bir futbolcunun uluslararası görünürlüğünün önem arz etmesi nedeniyle Beşiktaşlı futbolcu da değer kazandı, hakkında daha yüksek bedeller telaffuz edilmeye başlandı.
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Kaynak: Skorer






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    3- 1
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23 Aralık 2017 Cumartesi

  • Bursaspor
    1- 1
    Gençlerbirliği
  • Demir Grup Sivasspor
    2- 1
    Beşiktaş
  • T.Konyaspor
    1- 1
    Fenerbahçe

24 Aralık 2017 Pazar

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      -  
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