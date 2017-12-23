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David Blatt: "Ligin en skorer ikinci takımına karşı çok iyi savunma yaptık"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka'nın Trabzonspor'u 88-73 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından iki takımın başantrenörleri açıklamalarda bulundular.

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David Blatt: "Ligin en skorer ikinci takımına karşı çok iyi savunma yaptık"
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka'nın Trabzonspor'u 88-73 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından iki takımın başantrenörleri açıklamalarda bulundular. 

Darüşşafaka’nın başantrenörü David Blatt, maçı takım oyunuyla kazandıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Blatt, çok iyi savunma yaptıklarını dile getirerek, "Ligin en skorer ikinci takımına karşı çok iyi savunma yaptık. Bu, bizim için kolay olmadı. Onların seviyesine çıkıp onları aşağı çektik. Bizim için çok güzel bir galibiyet oldu. Herkesin yeni yılını kutluyorum." diye konuştu.

Darüşşafakalı basketbolcu Furkan Aldemir ise, "Kaybetmememiz gereken maçları kaybettik. Bunlar dikkat etmemiz gereken karşılaşmalar. Ligin ilk yarısında bundan sonraki maçları kazanmak istiyoruz. Karşımızda skorer bir takım vardı. Onları iyi savunduk ve kazanmasını bildik." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor Başantrenörü Ozan Bulkaz ise çok iyi mücadele ettiklerini dile getirdi.

Darüşşafaka deplasmanında kazanmanın zorluğuna değinen Bulkaz, "Takımımdan memnunum, çok iyi mücadele ettiler. Darüşşafaka çok yüzdeli oynadı, bizim ise atışlarımızın yüzdesi düşünce maçı kaybettik. Ama kötü durumda değiliz." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili basketbolcu Brady Heslip ise son çeyrekte oynadıkları kötü basketbol sebebiyle maçı kaybettiklerini aktardı.
 




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