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Bursaspor-Gençlerbirliği maç sonucu: 1-1

Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında Bursaspor, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

23 Aralık 2017, Cumartesi 16:19

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Bursaspor-Gençlerbirliği maç sonucu: 1-1
Süper Lig'de son oynadığı 2 maçı da kaybeden Bursaspor, kendi sahasında son sıralardan kurtulma hedefinde olan Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Karşılaşma Skuletic ve Titi'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Bursaspor galibiyet hasretini 3 maça çıkarırken, aynı şekilde konuk ekip Gençlerbirliği de 3. maçını da kazanamadan pas geçti.

MAÇTAN DAKİKALAR...

10. dakikada Ahmet İlhan Özek’in sağ taraftan yaptığı ortada Bursaspor ceza sahası içinde topla buluşan Manu’nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin’de kaldı.

16. dakikada gelişen konuk ekip atağında Ahmet İlhan Özek’in ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Harun Tekin topa sahip oldu.

20. dakikada Yusuf Erdoğan’ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Gençlerbirliği savunma oyuncularından seken top, arka direkte bulunan Agu’nun önünde kaldı. Bu oyuncunun sert vuruşunda kaleci Hopf köşeyi kapatarak meşin yuvarlağın kaleye girmesini önledi.

35. dakikada Bursaspor atağında Ekong’un ceza sahası önünden yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

45+2. dakikada Batalla’nın ceza sahası sol çaprazından yaptığı sert vuruşta kaleci Hopf topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

İkinci yarıda Gençlerbirliği 52. dakikada Skuletic'in golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.

Bursaspor, 65. dakikada Titi'nin golüyle maça dengeyi getirdi: 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele beraberlikle sona erdi.

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İLK 11'LER

Bursaspor: Harun, Titi, Ekong, Barış, Aziz Behiç, Agu, Yusuf Erdoğan, Batalla, Delarge, John, Stancu

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Uğur Çiftçi, Palitsevich, N'Diaye, Ahmet İlhan, Scekic, Skuletic, Khalili, Zeki Yavru, Elvis Manu




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2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Aralık 2017 Cuma

  • Antalyaspor
    3- 1
    Aytemiz Alanyaspor

23 Aralık 2017 Cumartesi

  • Bursaspor
    1- 1
    Gençlerbirliği
  • Demir Grup Sivasspor
    2- 1
    Beşiktaş
  • T.Konyaspor
    1- 1
    Fenerbahçe

24 Aralık 2017 Pazar

  • Kayserispor
      -  
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Trabzonspor
  • Kasımpaşa
      -  
    Medipol Başakşehir
  • Galatasaray
      -  
    Göztepe

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6 Göztepe 16 30
7 Trabzonspor 16 28
8 Demir Grup Sivasspor 17 26
9 Bursaspor 17 25
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11 Kasımpaşa 16 19
12 Teleset Mob. Akhisarspor 16 19
13 Aytemiz Alanyaspor 17 18
14 Antalyaspor 17 17
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