Bursaspor-Gençlerbirliği maç sonucu: 1-1

İLK 11'LER

Süper Lig'de son oynadığı 2 maçı da kaybeden Bursaspor, kendi sahasında son sıralardan kurtulma hedefinde olan Gençlerbirliği'ni konuk etti.Karşılaşma Skuletic ve Titi'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.Bursaspor galibiyet hasretini 3 maça çıkarırken, aynı şekilde konuk ekip Gençlerbirliği de 3. maçını da kazanamadan pas geçti.10. dakikada Ahmet İlhan Özek’in sağ taraftan yaptığı ortada Bursaspor ceza sahası içinde topla buluşan Manu’nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin’de kaldı.16. dakikada gelişen konuk ekip atağında Ahmet İlhan Özek’in ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Harun Tekin topa sahip oldu.20. dakikada Yusuf Erdoğan’ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Gençlerbirliği savunma oyuncularından seken top, arka direkte bulunan Agu’nun önünde kaldı. Bu oyuncunun sert vuruşunda kaleci Hopf köşeyi kapatarak meşin yuvarlağın kaleye girmesini önledi.35. dakikada Bursaspor atağında Ekong’un ceza sahası önünden yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.45+2. dakikada Batalla’nın ceza sahası sol çaprazından yaptığı sert vuruşta kaleci Hopf topu kornere çeldi.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.İkinci yarıda Gençlerbirliği 52. dakikada Skuletic'in golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.Bursaspor, 65. dakikada Titi'nin golüyle maça dengeyi getirdi: 1-1.Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele beraberlikle sona erdi.Harun, Titi, Ekong, Barış, Aziz Behiç, Agu, Yusuf Erdoğan, Batalla, Delarge, John, StancuHopf, Ahmet Oğuz, Uğur Çiftçi, Palitsevich, N'Diaye, Ahmet İlhan, Scekic, Skuletic, Khalili, Zeki Yavru, Elvis Manu