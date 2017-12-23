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Bursaspor'da 'Furkan Özçal' 582 gün sonra forma giydi

Bursaspor'da devre arası takımdan gönderilmesi beklenen Furkan Özçal, transfer olduğu günden bu yana yeşil beyazlı forma ile ilk kez U21 maçında forma giydi. Furkan sahada ise sadece 26 dakika kalabildi.

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Bursaspor'da 'Furkan Özçal' 582 gün sonra forma giydi
Bursaspor'a 2016-17 sezonunun başında Galatasaray'dan gelen Furkan Özçal, ilk kez yeşil beyazlı formayı giydi. U21 Ligi'nde oynanan Bursaspor-Gençlerbirliği mücadelesinde maça ilk 11'de başlayan 27 yaşındaki oyuncu, böylelikle transfer olduğu günden beri ilk kez yeşil beyazlı formayı giydi. Deneyimli oyuncu, son olarak Kayserispor'da oynarken; 2015-16 sezonunda ligin son maçında Galatasaray'a karşı ter dökmüştü. 19 Mayıs 2016'da İstanbul'da oynanan o maçı Galatasaray, 6-0 kazanırken Furkan Özçal da 90 dakika sahada kalmıştı.

Devre arasında takımdan gönderilmesi beklenen Furkan Özçal, böylelikle tam 582 gün sonra ilk kez resmi bir mücadelede forma giymiş oldu. Ancak tecrübeli oyuncu sadece 26 dakika sahada kalabildi. Furkan Özçal, 26'ncı dakikada yerini Berke Yılmaz'a bıraktı.
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GENÇLERBİRLİĞİ 2-0 KAZANDI

Öte yandan Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde oynanan mücadelenin, 25'inci dakikasında Bursaspor savunmasındaki hatayı iyi değerlendiren İlker Karakaş, Gençlerbirliği'ni 1-0 öne geçirdi. 30'uncu dakikada ise Bursaspor penaltı kazanırken, topun başına geçen Ozan Can Kökçü ise meşin yuvarlağı dışarıya atarak beraberlik şansını değerlendiremedi. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Gençlerbirliği, 90+2'de ise Ozan Can Dursun'un golüyle skoru 2-0 yaptı ve bu skorla maçı kazandı. Bursaspor, 34 puanda kalırken Gençlerbirliği ise puanını 26'ya yükseltti.

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)
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2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Aralık 2017 Cuma

  • Antalyaspor
    3- 1
    Aytemiz Alanyaspor

23 Aralık 2017 Cumartesi

  • Bursaspor
    1- 1
    Gençlerbirliği
  • Demir Grup Sivasspor
    2- 1
    Beşiktaş
  • T.Konyaspor
    1- 1
    Fenerbahçe

24 Aralık 2017 Pazar

  • Kayserispor
      -  
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Trabzonspor
  • Kasımpaşa
      -  
    Medipol Başakşehir
  • Galatasaray
      -  
    Göztepe

25 Aralık 2017 Pazartesi

  • Osmanlıspor FK
      -  
    Akhisar Bld.
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O P
1 Fenerbahçe 17 33
2 Medipol Başakşehir 16 33
3 Galatasaray 16 32
4 Beşiktaş 17 30
GENİŞLET
5 Kayserispor 16 30
6 Göztepe 16 30
7 Trabzonspor 16 28
8 Demir Grup Sivasspor 17 26
9 Bursaspor 17 25
10 Evkur Yeni Malatyaspor 16 19
11 Kasımpaşa 16 19
12 Teleset Mob. Akhisarspor 16 19
13 Aytemiz Alanyaspor 17 18
14 Antalyaspor 17 17
15 Atiker Konyaspor 17 15
16 Osmanlıspor FK 16 14
17 Gençlerbirliği 17 14
18 Kardemir Karabükspor 16 8
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