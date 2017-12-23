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Berrocal: Oyunu elimizde tutmayı iyi bildik

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında sahasında TOFAŞ’ı 76-75 mağlup eden Eskişehir Basket’in başantrenörü Josep Maria Berrocal, oyunu ellerinde iyi tutarak maçı kazandıklarını söyledi.

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Berrocal: Oyunu elimizde tutmayı iyi bildik
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında sahasında TOFAŞ’ı 76-75 mağlup eden Eskişehir Basket’in başantrenörü Josep Maria Berrocal, oyunu ellerinde iyi tutarak maçı kazandıklarını söyledi.

Berrocal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirtti.

Maçın ikinci yarısında çok iyi oynadıklarını aktaran Berrocal, "En iyi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Dayanıklılığımızı, enerjimizi ve karakterimiz ortaya koyduk. Oyunu elimizde tutmayı iyi bildik ve maçı kazandık. Oyunun sonunu getirebilmek ve çok iyi değilken kazanabilmek önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.

AA




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