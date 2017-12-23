Baskonia: 85 - Barcelona Lassa: 82

Turkish Airlines EuroLeague'de iki İspanyol takımının karşılaşmasında ev sahibi, rakibi'yı 85-82 mağlup etti.Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi Baskonia, ilk çeyreğin bitimine 3:21 kala 20-11 üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde fark azalsa da ev sahibi takım ilk çeyreği 22-17 üstün kapattı.İkinci çeyrekte özellikle Shengelia ile etkinliğini arttıran Baskonia, ilk yarıyı 52-35 önde tamamladı.Baskonia'da Tornike Shengelia ilk yarıyı 20 sayıyla kapatarak yıldızlaşan isim oldu.Baskonia, üçüncü çeyrekte farkı korumayı başardı ve 74-57 üstünlüğü yakaladı.Aradaki farka rağmen Barcelona, geri dönmeyi başardı ve ilk 5 dakika geçilirken 74-74 eşitliği yakaladı. Deplasman ekibi maçın bitimine 47 saniye kala da Navarro'nun üçlüğüyle 81-82 öne geçti. Fakat son anlarda çizgide yakaladığı şansları değerlendiren Baskonia, karşılaşmadan 85-82 galip ayrıldı.Baskonia'da ilk yarıyı 20 sayıyla kapatankarşılaşmayı da 24 sayı, 6 ribaunt ile tamamladı. Ev sahibi ekipte14 sayıyla oynarkenda 10 sayıyla maçı tamamladı.Barcelona Lassa'da15 sayıyla takımının en skoreri olurken14,vede 11'er sayıyla maçı tamamladılar.