Avrupa'da Fatih Terim sesleri

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Fatih Terim döneminde yapılan transferler

Fatih Terim’in Galatasaray’a geri dönüşü, Avrupa medyasında da geniş yankı uyandırdı. İtalya’nın ünlü spor gazetelerinden Corriere dello Sport, “İmparator, Tudor’un yerini alıyor. Kariyerinde dördüncü kez Galatasaray’ın başına gelecek” diye yazdı. Haberde, “Fatih Terim, bir kez daha Galatasaray’ın başına döndü. Fatih Terim eski Juventuslu oyuncu Igor Tudor’un yerini alacak. Tudorlu Galatasaray ligde 2’nci olmasına rağmen Yeni Malatyaspor karşısında aldığı mağlubiyetin ardından pazartesi günü görevinden alındı” denildi.İtalya’nın önde gelen spor sitelerinden birisi olan Tuttomercato da Terim’in dönüşüne yer ayırdı. Fatih Terim’in daha önce Fioretina ve Milan’da görev aldığına vurgu yapılarak; “Galatasaray Terim’in dönüşünü resmen açıkladı. 1996, 2002 ve 2011’de takımın başına gelen Terim için dördüncü macera başladı. Fatih Terim evine geri döndü” ifadeleri kullanıldı.İspanya’nın önde gelen spor gazetelerinden Marca da Fatih Terim’e yer verdi. İspanyol gazete, “Fatih Terim, dördüncü kez Galatasaray’a dönüyor. Türk hoca daha önce 1996-2000, 2002-2004, 2011-2013 yılları arasında yönetti. Türk antrenörün Galatasaray ile 2000 yılında Galatasaray’ın Arsenal’e karşı kazandığı UEFA zaferi, Türk futbolunun en son başarısı” denildi.Almanya’nın en çok satan gazetesi Bild, internet sayfasından “Fatih Terim 4. kez Galatasaray’da” başlığını kullandığı bir habere yer verdi. Terim’in yeniden Galatasaray ile anlaşmaya vardığını okurlarına duyuran Bild, Fatih Terim’in Twitter hesabından yaptığı son paylaşımına da yer vererek, söz konusu anlaşmayı Terim de onayladı diye yazdı.Bosna Hersek’te de Terim haberlerine yer verildi. Drevni Avaz Gazetesi, “Terim Galatasaray’ı devraldı” manşetini atarken, “Fatih Terim bu gece Galatasaray’a tekrardan koç oldu. Futbol dünyasında İmparator lakabıyla bilinen Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray’a transferini doğruladı” diye yazdı.Fransa’nın ünlü spor gazetesi L’Equipe de Terim’in Galatasaray’ın başına geçmesine sayfalarında yer verdi. Fatih Terim ve Galatasaray’ın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar görsellenerek, “Igor Tudor’un görevden alınmasının ardından, Galatasaray’da göreve Fatih Terim getirildi” ifadeleri kullanıldı.Belçika’da De Standaard gazetesi Galatasaray’ın Fatih Terim’i takımın başına getirilmesini, “Fatih Terim, Galatasaray’ı 4’üncü kez kanatları altına aldı” başılığıyla vererek, “Fatih Terim, Galatasaray’daki kariyerinde dördüncü kez dümene geçiyor. Türkiye’nin eski milli antrenörü Terim, Galatasaray’da görevinden ayrılan Tudor’un yerine geldi” ifadelerine yer verdi.