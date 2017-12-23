Arsenal-Liverpool maç sonucu: 3-3

Arsenal, 19. haftanın açılış maçında Emirates Stadı’nda Liverpool’u ağırladı. Konuk takım 26. dakikada Brezilyalı Coutinho’nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde geçti.Liverpool’un 52. dakikada Mısırlı Salah ile farkı ikiye çıkardığı mücadelede Arsenal’in yanıtı gecikmedi ve 5 dakikada 3 gol buldu. Şilili Alexis Sanchez ile 53. dakikada skoru 2-1 yapan başkent temsilcisi, 56. dakikada Xhaka, 58. dakikada da Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil’in golleriyle 3-2 öne geçti.Liverpool’un 71. dakikada Firmino ile beraberliği yakaladığı karşılaşmada başka gol olmadı ve zirve mücadelesi veren iki takım 3-3’lük eşitlikle haftayı birer puanla kapadı.Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Arsenalli Mesut Özil ile Liverpoollu Emre Can, 90 dakika sahada kaldı.Bu beraberliğin ardından Liverpool puanını 35’e, Arsenal de 34’e çıkardı.