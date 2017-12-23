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Anadolu Efes, Avrupa’da beklentilerin uzağında

THY Euroleague'de son sırada yer alan lacivert-beyazlı takım, Avrupa’nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupasında tarihinin en kötü performansını sergiliyor.

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Anadolu Efes, Avrupa’da beklentilerin uzağında
Türk basketbolunun köklü takımlarından Anadolu Efes, Avrupa arenasında bu sezon beklentilerin oldukça uzağında bir performans sergiliyor.

Türkiye’ye takım sporlarında ilk uluslararası kupasını (Korac Kupası) kazandıran ve Avrupa’nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupasında iki kez Final Four oynama başarısı gösteren lacivert-beyazlılar, Avrupa’da bu sezonki mücadelesiyle hayal kırıklığı yaşatıyor.

Sezona Hırvat başantrenör Velimir Perasovic yönetiminde yenilenen kadrosuyla başlayan Anadolu Efes, THY Euroleague'de tarihinin en kötü performansına imza attı.

Organizasyonun grup aşamasında 25. kez mücadele eden lacivert-beyazlı takım, geride kalan 14 haftalık bölümde averajla son sırada yer aldı.

Anadolu Efes, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Avrupa Kulüpler Şampiyonası, Suprolig ve Euroleague adı altında düzenlenen "Kupa 1"de bu sezon Valencia ile birlikte en az maç kazanan takım oldu.

- 14 maçlık dönemlerin en kötüsü

Anadolu Efes, Avrupa’nın bir numaralı kupasında 14 maç oynadığı yıllarda en az galibiyeti bu sezon elde etti.

Lacivert-beyazlı takım, bu sezon çıktığı 14 karşılaşmanın sadece 3’ünü kazanırken, 11’inde rakiplerine yenildi.

Anadolu Efes, organizasyonda ilk kez yer aldığı 1979-1980 sezonunda sadece 6 maç oynarken, bu müsabakalarda 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşamıştı.

Lacivert-beyazlı takım, gruptan çıkamadığı 2008-2009 sezonunda ise yaptığı 10 maçtan 4 galibiyet, 6 mağlubiyetle ayrılmıştı.

- Ataman da düşüşe engel olamadı

Anadolu Efes, geçen hafta Velimir Perasovic’in yerine başantrenörlüğe getirilen Ergin Ataman yönetiminde de THY Euroleague'de istediği sonuçları alamadı.

Perasovic idaresindeki 12 maçta 3 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, Ergin Ataman ile çıktığı 2 müsabakayı da kaybetti.

- 14 maçlık performansı

Lacivert-beyazlıların, "Kupa 1"de grup aşamasında yer aldığı sezonlarda oynadığı ilk 14 maçtaki galibiyet ve yenilgi sayıları şöyle:

Sezon G M
1993-94 10 4
1994-95 8 6
1996-97 11 3
1997-98 10 4
1998-99 10 4
1999-00 9 5
2000-01 10 4
2001-02 9 5
2002-03 8 6
2003-04 10 4
2004-05 12 2
2005-06 9 5
2006-07 9 5
2007-08 8 6
2009-10 6 8
2010-11 7 7
2011-12 6 8
2012-13 8 6
2013-14 5 9
2014-15 8 6
2015-16 8 6
2016-17 7 7
2017-18 3 11

AA




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