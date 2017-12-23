Ahmet Çakar: Cüneyt Çakır ''come to Beşiktaş!''

Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşırken, 24. dakikada konuk ekibin kazandığı penaltı ile ilgili Ahmet Çakar flaş bir yorumda bulundu.Maçın hakemi Cüneyt Çakır'a sosyal medya üzerinden gönderme yapan Çakar, 10 Numara Muhabbet programında ''Heyy Cüneyt Çakır come to Beşiktaş'' yine penaltıyı uydurdun! dedi. Çakar daha sonra Instagram üzerinden, ''Efendi Beşiktaş ın penaltı efendisi cüneyt çakır!!!!'' paylaşımını yaptı.