Yıldıray Koçal Menemen Belediyespor'da

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı lider bitiren Menemen Belediyespor transferde üst üste hamleler yapmaya başladı. Gençlerbirliği'nden sağ bek Utku'yu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Bugsaşspor'dan golcü Yıldıray Koçal'la da resmi sözleşme imzaladı.Kulüp binasına gelen tecrübeli oyuncu, kendisini 2 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı attı. Bu sezon Bugsaşspor'da 13 maça çıkan 27 yaşındaki Yıldıray, 5 kez gol sevinci yaşadı. Osmanlıspor'da kariyerine başlayan Yıldıray, Keçiörengücü ve Altınordu'da forma giydi.