Valencia Basket: 63 - Zalgiris Kaunas: 71

Turkish Airlines EuroLeague'de Litvanya ekibi, deplasmanda konuk olduğu İspanyol ekibi'i 71-63 mağlup etti.Karşılaşmaya etkili başlayan Kızılyıldız, 4:34 kala 2-10 üstünlüğü yakaladı. Fakat Doornekamp ve Dubljevic'in sayılarıyla etkili olan Valencia Basket, son 2 dakikalık bölüme 8-12'lik skoru yakalayarak girdi. Son bölüm karşılıklı basketlerle geçildikten sonra periyot 16-19 sona erdi.Will Thomas ve Erick Green'in üç sayılık basketleriyle ikinci çeyreğe etkili başlayan Valencia Basket, ilk dakika sonunda 22-19 üstünlüğü yakaladı. Fakat ilk 5 dakikalık bölüm geçilirken Zalgiris, 26-27'lik skorla tekrar üstünlüğü ele geçirdi. Periyodun son bölümünde etkili olan Valencia, ilk yarıyı 36-34 üstün tamamladı.Üçüncü çeyreğe etkili başlayan konuk ekip Zalgiris, ilk 5 dakikalık bölüm geçilirken 39-45 üstünlüğü yakaladı. O ana kadar etkisiz bir maç geçiren Pangos ve Ulanovas ile sayılar bulan Zalgiris, periyodu da 46-54 üstün kapattı.Savunmasını sertleştirerek skorun kontrolünü alan Zalgiris son on dakikaya 46-54 üstün girdi. Zalgiris deplasmanda 63-71 kazanarak galibiyet serisini dörde çıkarıyor. Valencia ise art arda onuncu kez kaybetti.Valencia'da en skorer isim 14 sayı ile Erick Green oldu. Zalgiris'de ise 16 sayı Vasilije Micic takıma adına skor yükünü çeken oyuncu olmayı başardı.