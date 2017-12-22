Valbuena yedek kalsa da rekor kırdı!

'deki son 5 maçında ilk 11'i unutan ve sadece 109 dakika görev alabilen, buna rağmen, oldukça başarılı bir performans sergiledi.Fransız yıldız,yönetiminde çıktığı 21 karşılaşmada; 6 gol ve 12 asist üreterek, geçen sezon Lyon'da ulaştığı skor sayısını geçmeyi başardı. Fenerbahçe'de 1432 dakika sahada kalıp her 79.5 dakikada bir skoru değiştiren Valbuena, kariyer rekorunu da kırdı. Tecrübeli futbolcu, en kötü dönemini ise Lyon'da 19 maç çalıştığı ve 393 dakikada bir skoru değiştirdiği Founier döneminde yaşadı.(Sabah)