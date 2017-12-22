Uçhisarlı şampiyon hentbolcular Başkan Karaaslan’ı ziyaret etti

2017-2018 eğitim-öğretim yılı okul sporları faaliyet programında yer alan Küçükler Hentbol müsabakaları 14-20 Aralık tarihlerinde Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda yapıldı. Namaglup bir şekilde şampiyon olan Uçhisar Haydar Çankaya Ortaokulu Küçük Kız Takımı, kupalarını Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan’a takdim etti.Öğrencileri, göstermiş oldukları başarılardan ve kazandıkları kupalardan dolayı tek tek kutlayan Başkan Karaaslan, bundan sonra katılacakları müsabakalarda başarılarının devam etmesi dileğinde bulundu. Başkan Karaaslan, Uçhisar’ı başarıyla temsil eden ve 2018 yılı Mart ayında Bölgesel Grup Maçlarına katılacak olansporculara derecelerinden ötürü çini tabak hediye etti.