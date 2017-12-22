Tuğba Yurt, Enver Cenk Şahin'le aşk yaşıyor!

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Fatih Terim'in Galatasaray'daki ilk gününde önemli detay

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Fatih Terim Galatasaray'da ilk idmanına çıktı!

Gözlerden uzak beraberlik yaşayan çiftin sıklıkla Almanya’da buluştuğu öğrenildi. Bu arada ikili arasındaki yaş farkı da dikkatlerden kaçmıyor. 30 yaşında olan’un sevgilisi kendisinden 7 yaş küçük. 23 yaşındaki, sevgilisinin paylaşımlarına kalp emojileriyle karşılık veriyor.