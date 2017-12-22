Tosiç’e Hamburg talip

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Son dakika: Tugay Kerimoğlu ayrıldı

Siyah-Beyazlılar’ın savunmasındaki kilit isimlerden olan ve birçok kulübün radarında olduğu konuşulan Dusko Tosiç’e bir teklifin de, Almanya’dan geldiği öğrenildi.Tosiç’i, Bundesliga’da bu sezon beklenen çıkışı bir türlü yapamayan Hamburg’un istediği öne sürüldü. Mavi-Beyazlılar’ın, Sırp stoper için 2.5 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği ama Kartal’ın bunu kabul etmediği bildirildi.