Talisca Sivas maçında oynayacak mı?

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Süper Lig'de ilk yarının son maçında, deplasmanda Ligde 9. sırada yer alanile oynayacak.Salı günü yapılan antrenmanda sakatlanan Brezilyalı orta saha oyuncusu, idmanı yarıda bırakmış ve soyunma odasına gitmişti. Çarşamba günü takımla çalışmalara çıkmayan, dün ise antrenmanda yer alan Talisca, Beşiktaş'ın Sivasspor kadrosunda yer aldı.Breziyalı futbolcunun 11'de olup olmayacağı yarın yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.