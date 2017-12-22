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Taffarel Galatasaray'a dönüyor

Galatasaray'da büyük operasyon başladı. Fatih Terim'den sonra bir efsane daha yolda: Claudio Taffarel

22 Aralık 2017, Cuma 22:42

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Taffarel Galatasaray'a dönüyor
Fatih Terim'i tekrar takımın patronu yapan Dursun Özbek yönetimi bombaları birbiri ardına patlatmaya hazırlanıyor.

Yönetim, UEFA Kupası'nın efsane kadrosunun demirbaşlarından Claudio Taffarel'i de geri getirmek için düğmeye bastı.

Taffarel'in, Terim'in son döneminde olduğu gibi kaleci antrenörü olarak görev yapması planlanıyor.

Brezilyalı çalıştırıcı, 2011-2015 yılları arasında Galatasaray'da kaleci antrenörü olarak görev yapmış, Fernando Muslera'nın üst düzey performansında önemli rol oynamıştı.

Galatasaray'daki son dönemlerinde Brezilya Milli Takımı'nda da görev yapmaya başlayan Taffarel, Temmuz 2016'da Sarı-Kırmızılı kulüple bağlarını kopararak sadece Brezilya Milli Takımı için mesai yapmaya başlamıştı.

Esat Soydabircan - fanatik.com.tr özel

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4 YORUM GİRİŞ YAP
  • PoyrazGks 22.12.2017 15:41:22
    1

    Aslan Başı Dik Yürür !

  • BEYHUDE1977 22.12.2017 16:02:30
    2

    heyyy..yaşasın kalecimiz artık yan toplara çıkabilecek...geleni gideni yemeyecek...dünya hatalı gol yiyip yuzyılın rekorunu kırmayacak...inanılmaz muslera olacak inanılmaz muslera..!!!! çünkü tafferel varken yan toplara çıkıyor yuzyıln rekorunu kırmıyordu..bu adam kaleci felan değil..eğer kaleci ise neden hiç top kurtarmıyor??? neden kaleye atılan butun tolar gol oluyor???? geri pasları taca atyr ya da rakibe neden?????

  • ozanbeduk 22.12.2017 17:05:20
    3

    Taffarel hasan sas ve elmander uclusune en az terim kadar sevindim efsane teknik heyet olusturuldu

  • anıl üner 22.12.2017 17:20:21
    4

    gsnin en büyük transferi tff ve gsli mhk.

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      -  
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