Taffarel Galatasaray'a dönüyor

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'i tekrar takımın patronu yapanyönetimi bombaları birbiri ardına patlatmaya hazırlanıyor.Yönetim, UEFA Kupası'nın efsane kadrosunun demirbaşlarından'i de geri getirmek için düğmeye bastı.Taffarel'in,'in son döneminde olduğu gibi kaleci antrenörü olarak görev yapması planlanıyor.Brezilyalı çalıştırıcı, 2011-2015 yılları arasında'da kaleci antrenörü olarak görev yapmış, Fernando Muslera'nın üst düzey performansında önemli rol oynamıştı.Galatasaray'daki son dönemlerinde Brezilya Milli Takımı'nda da görev yapmaya başlayan, Temmuz 2016'da Sarı-Kırmızılı kulüple bağlarını kopararak sadeceiçin mesai yapmaya başlamıştı.