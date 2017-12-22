Taffarel Galatasaray'a dönüyor

İstanbulspor-Elazığspor maç sonucu: 1-2
- MENÜ
- MENÜ
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22 Aralık 2017, Cuma 15:34 22 Aralık 2017, Cuma 22:42
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ÖNE ÇIKANLAR
17. Hafta
2017/2018 Sezonu Süper Lig
|O
|P
|1
|Fenerbahçe
|17
|33
|2
|Medipol Başakşehir
|16
|33
|3
|Galatasaray
|16
|32
|4
|Beşiktaş
|17
|30
|GENİŞLET
|5
|Kayserispor
|16
|30
|6
|Göztepe
|16
|30
|7
|Trabzonspor
|16
|28
|8
|Demir Grup Sivasspor
|17
|26
|9
|Bursaspor
|17
|25
|10
|Evkur Yeni Malatyaspor
|16
|19
|11
|Kasımpaşa
|16
|19
|12
|Teleset Mob. Akhisarspor
|16
|19
|13
|Aytemiz Alanyaspor
|17
|18
|14
|Antalyaspor
|17
|17
|15
|Atiker Konyaspor
|17
|15
|16
|Osmanlıspor FK
|16
|14
|17
|Gençlerbirliği
|17
|14
|18
|Kardemir Karabükspor
|16
|8
Aslan Başı Dik Yürür !
heyyy..yaşasın kalecimiz artık yan toplara çıkabilecek...geleni gideni yemeyecek...dünya hatalı gol yiyip yuzyılın rekorunu kırmayacak...inanılmaz muslera olacak inanılmaz muslera..!!!! çünkü tafferel varken yan toplara çıkıyor yuzyıln rekorunu kırmıyordu..bu adam kaleci felan değil..eğer kaleci ise neden hiç top kurtarmıyor??? neden kaleye atılan butun tolar gol oluyor???? geri pasları taca atyr ya da rakibe neden?????
Taffarel hasan sas ve elmander uclusune en az terim kadar sevindim efsane teknik heyet olusturuldu
gsnin en büyük transferi tff ve gsli mhk.