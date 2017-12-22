Susiç'ten istifa sinyali

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susiç mücadelenin ardından yaptığı açıklamada galibiyetten dolayı Antalyaspor'u kutladı.Antalyaspor'un kendilerinden çok daha iyi oynadığına vurgu yapan Safet Susiç, "Özellikle ikinci yarıda bizden daha iyi oynadılar. Biz maça aslında iyi başladık. 1-0 da öne geçtik. 1-0'dan sonra Fernandes ile çok önemli bir pozisyon yakaladık ama maalesef değerlendiremedik. Bunu değerlendirseydik çok farklı skor alabilirdik. Antalyaspor ikinci yarı bizden çok iyi oynayıp, maçı istediler ve haklı bir galibiyet aldılar" diye konuştu.Son haftalarda çok kötü bir seri yakaladıklarını sözlerine ekleyen Safet Susiç, "Sakatlık ve kırmızı kartlardan dolayı kötü bir dönem geçirdik. Bu akşam yine o oyunculardan tam hazır olmayan bir iki oyuncu sahadaydı. Ancak sebep aramaya gerek yok. Antalyaspor bizden daha iyi oynadı" şeklinde konuştu.Bir soru üzerine önümüzdeki hafta yönetim ile toplantı yapacağını belirten Safet Susiç, "Muhtemelen kısa sürede bu toplantının sonucunda ne olacağını öğreneceksiniz. Bugüne kadar biliyorsunuz Türkiye'de işlerin nasıl gittiğini. İlk yarıda Türkiye liglerinde 11 antrenör değişti. Kötü bir seri yakaladığınız zaman hemen antrenörün geleceği tartışılır. Biz de maalesef kötü seri yakaladık. 5 maçta 1 puan aldık" diye konuştu.DHA /Süleyman Ekin