Sürpriz buluşma!

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Galatasaray'dan KAP düzeltmesi!

Gazeteci Metin Uca'nın kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım görenleri şaşkına uğrattı. Uca'nın paylaşımında Fenerbahçeli ve Galatasaraylı eski yöneticilerin bir arada görüntüsü olması dikkatlerden kaçmadı.Olaydan anlaşılacağı üzere gündem toplantısı yapmak üzere toplanan Fenerbahçeli yöneticiler, aynı mekanda Galatasaraylı eski yöneticiler ile denk geliyorlar ve ortaya dostluk görüntüleri çıkıyor.Bu kareyi İstanbul’un önemli restaurantlarından birinde çektim. Başta Aziz başkan tüm Fenerbahçe yönetimi yan masamda yemekteydi ve 10 dk sonra diğer yanıma Galatasaray’lı yöneticiler geldi şahane bir dostlukla sohbetler edildi. Hani gözü dönmş tüm fanatikler iyice görsün dedim.