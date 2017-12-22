Süper Lig'de 31 yıl sonra bir ilk!

'de zirvedeki puan kayıpları sonrası lider Başakşehir ile 7'nci Trabzonspor arasındaki puan farkı 5 puana indi. Bu fark Süper Lig'in son 31 yılının en düşük puan aralığı oldu.16. haftalar itibarıyla geçilen 3 puanlı sistemde 1987-88 sezonundan bu tarafa ilk defa böyle bir tablo ortaya çıktı. 2008-09 ile 2009-10 sezonlarında da puan farkı 16. haftada 8 olmuştu. Bu sezonlarda liderlik koltuğuna sırasıyla Sivasspor ve Kayserispor otururken, 2017-18 sezonunda da yine 4 büyükler dışında bir ekip 16. haftayı lider geçti.ile birlikte ilk 7 arasında yer alan Kayserispor sezona en düşük bütçe ile giren ekip oldu. Teknik direktör Sumudica'ya 480 bin Euro maaş ödeyen sarı-kırmızılılar, kadrosunda bulunan 26 futbolcuya ise toplamda 12,5 milyon Euro ödedi. Kayseri ekibi aldığı 8 galibiyet, 6 beraberlik karşılığında ise kasasına 17,6 milyon TL puan primi koydu.(Sabah)