Son dakika: Tugay Kerimoğlu ayrıldı

ve milli takımın eski yıldızlarındanile 25 yıllık eşi Etkin Kerimoğlu, İstanbul Aile Mahkemesinde görülen 1,5 saatlik duruşmanın ardından boşandı. Duruşma sonrası açıklama yapmak istemeyen taraflar ayrı ayrı adliyeden çıkış yaparken, çocukların velayeti anneye verildi.Spor dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden eski milli futbolcuile 25 yıllık eşigeçtiğimiz günlerde boşanacaklarını açıklamışlardı. Avukatlarıyla davanın görüleceği İstanbul 9’uncu Aile Mahkemesi önünde bekleyen çiftin birbirleriyle konuşmamaları dikkat çekti.Duruşma, avukatların talebi üzerine kapalı yapıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren duruşmada, bir avukatın salona tapu evrakları götürdüğü görüldü. Duruşmada çiftin boşandıkları öğrenilirken, salondan ilk önce Tugay Kerimoğlu çıktı., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadı.ise duruşma salonu önünde bekleyen gazetecileri görünce görüntü vermemek için mahkemenin kaleminde bir süre bekledikten sonra adliyeden ayrıldı. Çocukların velayeti anneye verildi. Mal varlığının yarısı Etkin Kerimoğlu’na, diğer yarısı ise’na verilirken, çocukların okul masraflarını da babanın karşılamasına karar verildi.