Sivasspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? (İLK 11'LER)
Ligde geçen hafta Osmanlıspor’u farklı geçerek zirve yarışına tutunan Kartal, 17. hafta maçında Sivasspor’a konuk olacak. Beşiktaş teknik Direktörü Şenol Güneş, Osmanlıspor maçını kazanan 11'i sahaya sürdü. Peki, Sivasspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de...
22 Aralık 2017, Cuma 19:2823 Aralık 2017, Cumartesi 16:17
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Siyah-Beyazlılar, Süper Lig’de ilk yarıyı kapatıyor... Kara Kartal, 17. hafta mücadelesinde Sivasspor’la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Avrupa’daki başarılı görüntüsünü lige yansıtamaması sebebiyle eleştirilen Şenol Güneş’in öğrencileri, 5-1’lik Osmanlıspor zaferinin ardından bugün Sivasspor karşısına ‘seri’ yakalamak için çıkacak. Hafta boyunca yapılan takım çalışmalarında oyuncularını bu mücadeleye mutlak galibiyet parolasıyla hazırlayan teknik direktör Şenol Güneş, 2017’yi 3 puanla kapatmanın hesaplarını yapıyor. Güneş, zafer için takımın formda hücum hattına güveniyor.
Sivasspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?
23 Aralık Cumartesi günü Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma 16.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak...
Güneş, bugün oynanacak Sivasspor maçında geçen hafta Osmanlıspor’u 5-1 yendikleri karşılaşmanın kadrosunu bozmayacak. Kalede eldivenleri Fabri’ye verecek olan Şenol hoca; savunmada Gökhan Gönül, Pepe, Tosic ve Adriano’yu görevlendirecek. Ön liberoda Atiba Hutchinson’un yanında yine Gary Medel’i sahayı sürecek olan 65 yaşındaki çalıştırıcı, ileri bölgeyi de Quaresma, Talisca, Babel ve Alvaro Negredo’nun üzerine kuracak. Tecrübeli çalıştırıcı; Jeremain Lens, Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup gibi isimleri de oyunun gidişatına göre sonradan sahaya sürecek.
Pepe, Talisca ve Babel ceza sınırında
Beşiktaş'ta üçer sarı kartı olan Pepe, Ryan Babel ve Anderson Talisca, ceza sınırında bulunuyor. Üç oyuncu, Sivasspor karşılaşmasında da kart görürse, ligde ikinci yarının ilk maçı olan Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
Beşiktaş ile Sivasspor 23. randevuda
Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 23. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 22 lig maçında Beşiktaş 11, Sivasspor 6 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 4 müsabakayı kazanan Beşiktaş'ın toplam 28 golüne, Sivasspor 22 golle yanıt verdi.
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