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Samsunsporlu futbolculardan deplasman protestosu

TFF 1'inci Lig takımlarından Samsunspor'da futbolcular alacaklarının ödenmediğini gerekçe göstererek deplasmana gitmek istemedi.

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Samsunsporlu futbolculardan deplasman protestosu
TFF 1'inci Lig takımlarından Samsunspor'da futbolcular alacaklarının ödenmediğini gerekçe göstererek deplasmana gitmek istemedi.

Güçlükle ikna edilen futbolcular yarın sabah gitmesi gereken deplasmana akşam gitme kararı aldı. Sportif direktör Coşkun Zeren, "Konu doğru. Ödemeyle ilgili sözümüz vardı. Uzun zamandır ödeme yapamadık. Giresunspor maçı sonrasında ödeme yapacaktık. Olmadı" dedi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Samsunspor ligin ilk devresinin son maçında deplasmanda 24 Aralık Pazar günü oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Yarın sabah saatlerinde Samsun'dan ayrılması planlanan Samsunsporlu futbolcular kulüpten alacaklarından dolayı ilden ayrılmama kararı aldı. Takımın yarın akşam saatlerinde kentten ayrılacağı öğrenilirken konu hakkında açıklamada bulunan sportif direktör Coşkun Zeren, "Konu doğru. Ödemeyle ilgili sözümüz vardı. Uzun zamandır ödeme yapamadık. Giresunspor maçı sonrasında ödeme yapacaktık. Olmadı. Herkesin ailesi var. Onlarla konuştuk. Üzgünüz, üzgünler. Akşam yola çıkacağız. Takım üzüntülü ciddi anlamda. Elimizden geleni yapacağız" dedi.

Samsunspor'un yarın Nuri Asan Tesisleri'nde saat 13.00’de bir antrenman daha gerçekleştirip saat 18.45’te havayoluyla İstanbul'a hareket edeceği öğrenildi.

DHA / Hakan Akgün

 




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6 Göztepe 16 30
7 Trabzonspor 16 28
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