Raptors’ı DeRozan sırtladı

NBA’e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Toronto Raptors, üçüncü çeyrekte 22 sayı farkla geriye düştüğü mücadeleyi (76-54) çevirerek deplasmanda Philadelphia 76ers’ı 114-109 yendi.Galibiyet serisini 5 maça çıkaran Raptors’ta DeRozan, rakip potaya 45 sayı göndererek kariyer rekorunu kırdı. Kyle Lowry 23 sayı, 9 ribaunt, 4 asist ve 3 top çalma, Serge Ibaka ve Delon Wright ise 12’şer sayı ile galibiyette pay sahibi oldu.Sezonun 17’nci mağlubiyetini alan Sixers’ın çaylak oyuncularından Ben Simmons 20 sayı, 6 ribaunt ve 4 asist, Dario Saric ise 18 sayı, 10 ribaunt ve 9 asist üretti. Robert Covington 19 sayı ve 7 ribaunt, Richaun Holmes ise 15 sayı attı.AA