Pitbull Medel sahnede!

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam eden Beşiktaş’ta Gary Medel
’in artan performansı büyük beğeni topluyor. Ligdeki son Osmanlıspor maçında orta sahada Atiba
ile birlikte oldukça başarılı bir görüntü çizen Şilili yıldız, Inter’deki görkemli günlerini anımsattı.
Sezon başında stoper alternatifi olarak kadroya transfer edilen Medel, 4.5 aylık süreçte genel olarak olumlu görüntü sergiledi. Uyum sürecini atlattıktan sonra hep daha ileriye giden tecrübeli oyuncu hem yüzleri güldürdü hem de kadroda çok önemli bir koz haline geldi. Bu durum Medel’in ülkesi Şili’de de gözden kaçmadı. Ülke basını, “Pitbull’un geri dönüşü” başlıklarını kullandı.
İlişkili Haber
Demba Ba "FEDA" dedi
Tam bir joker
Medel’in bu ilerleyişi birden çok sebebe bağlanıyor. Başarılı yıldızın yükselişinde şu detaylar öne çıkıyor:
1- Fiziksel olarak ciddi bir gelişim kaydeden Medel
, geldiğinden bu yana tam 6 kilo verdi. Bu sayede Teknik Direktör Şenol Güneş’in gözüne giren tecrübeli futbolcu, ideal durumuna yaklaştı.
2- Gary Medel’in profesyonel tutumu da öne çıkıyor. 32 yaşındaki futbolcu sezon başından beri sakin, çalışkan ve olumlu görüntüsüyle alkış topladı. Medel, forma sırasını bekleyerek örnek oldu.
3- Medel’in Şampiyonlar Ligi’ne etkisi dikkat çekiyor. Bayern Münih ile son 16 turunda eşleşen siyah-beyazlılarda kadroya bakıldığında Medel’in tanınırlığı gözden kaçmıyor. Özellikle uluslararası değerlendirmelerde Beşiktaş’ın yıldızları arasında ilk isimlerden biri Medel oluyor.
4- Kadro içerisinde joker gibi olması Şenol Güneş
’i bir hayli rahatlatıyor. Medel; sağ bek, stoper ve defansif orta saha olarak görev yapıyor, sıkıntılı zamanlarda öne çıkıyor.
16 resmi maçta oynadı
Inter’den 2,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Gary Medel, Beşiktaş formasıyla 16 resmi maça çıktı. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda birer asist yapan Şilili futbolcu henüz golle buluşamadı. (Milliyet)
İlişkili Haber
Tosic'e Ada'dan sürpriz teklif!
şu adamı fener bahce alamadı ya çok üzüldüm çubuklu cok yakısacaktı ..becerıksız yonetım