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Pitbull Medel sahnede!

Gary Medel son dönemdeki yükselen performansıyla Beşiktaş için çok önemli bir koz haline geldi. Sezon başına göre 6 kilo veren ve form tutan Şilili oyuncu, profesyonel tutumuyla dikkatleri üzerine çekerken, Teknik Direktör Şenol Güneş’in de gözüne girdi.

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Pitbull Medel sahnede!
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam eden Beşiktaş’ta Gary Medel’in artan performansı büyük beğeni topluyor. Ligdeki son Osmanlıspor maçında orta sahada Atiba ile birlikte oldukça başarılı bir görüntü çizen Şilili yıldız, Inter’deki görkemli günlerini anımsattı. 
 
Sezon başında stoper alternatifi olarak kadroya transfer edilen Medel, 4.5 aylık süreçte genel olarak olumlu görüntü sergiledi. Uyum sürecini atlattıktan sonra hep daha ileriye giden tecrübeli oyuncu hem yüzleri güldürdü hem de kadroda çok önemli bir koz haline geldi. Bu durum Medel’in ülkesi Şili’de de gözden kaçmadı. Ülke basını, “Pitbull’un geri dönüşü” başlıklarını kullandı. 
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Tam bir joker

Medel’in bu ilerleyişi birden çok sebebe bağlanıyor. Başarılı yıldızın yükselişinde şu detaylar öne çıkıyor:

1- Fiziksel olarak ciddi bir gelişim kaydeden Medel, geldiğinden bu yana tam 6 kilo verdi. Bu sayede Teknik Direktör Şenol Güneş’in gözüne giren tecrübeli futbolcu, ideal durumuna yaklaştı. 
 
2- Gary Medel’in profesyonel tutumu da öne çıkıyor. 32 yaşındaki futbolcu sezon başından beri sakin, çalışkan ve olumlu görüntüsüyle alkış topladı. Medel, forma sırasını bekleyerek örnek oldu.
 
3- Medel’in Şampiyonlar Ligi’ne etkisi dikkat çekiyor. Bayern Münih ile son 16 turunda eşleşen siyah-beyazlılarda kadroya bakıldığında Medel’in tanınırlığı gözden kaçmıyor. Özellikle uluslararası değerlendirmelerde Beşiktaş’ın yıldızları arasında ilk isimlerden biri Medel oluyor. 
 
4- Kadro içerisinde joker gibi olması Şenol Güneş’i bir hayli rahatlatıyor. Medel; sağ bek, stoper ve defansif orta saha olarak görev yapıyor, sıkıntılı zamanlarda öne çıkıyor.

16 resmi maçta oynadı

Inter’den 2,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Gary Medel, Beşiktaş formasıyla 16 resmi maça çıktı. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda birer asist yapan Şilili futbolcu henüz golle buluşamadı. (Milliyet)
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1 YORUM GİRİŞ YAP
  • fb_mstfa 23.12.2017 03:41:45
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    şu adamı fener bahce alamadı ya çok üzüldüm çubuklu cok yakısacaktı ..becerıksız yonetım

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2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Aralık 2017 Cuma

  • Antalyaspor
    3- 1
    Aytemiz Alanyaspor

23 Aralık 2017 Cumartesi

  • Bursaspor
    1- 1
    Gençlerbirliği
  • Demir Grup Sivasspor
    2- 1
    Beşiktaş
  • T.Konyaspor
    1- 1
    Fenerbahçe

24 Aralık 2017 Pazar

  • Kayserispor
      -  
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • K. Karabük
      -  
    Trabzonspor
  • Kasımpaşa
      -  
    Medipol Başakşehir
  • Galatasaray
      -  
    Göztepe

25 Aralık 2017 Pazartesi

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      -  
    Akhisar Bld.
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1 Fenerbahçe 17 33
2 Medipol Başakşehir 16 33
3 Galatasaray 16 32
4 Beşiktaş 17 30
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5 Kayserispor 16 30
6 Göztepe 16 30
7 Trabzonspor 16 28
8 Demir Grup Sivasspor 17 26
9 Bursaspor 17 25
10 Evkur Yeni Malatyaspor 16 19
11 Kasımpaşa 16 19
12 Teleset Mob. Akhisarspor 16 19
13 Aytemiz Alanyaspor 17 18
14 Antalyaspor 17 17
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17 Gençlerbirliği 17 14
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