Paris Saint Germain'den Milinkovic-Savic çılgınlığı!

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Yaz transfer dönemindeve'ye'ya yakın para ödeyerek piyasanın altını üstüne getiren'nın nefesini ensesinde hissediyor.Finansal fair-play yaptırımlarından kurtulabilmesi içinbir sıcak paraya ihtiyaç duyduğu belirtilen Paris ekibi, buna rağmen transfere para harcamaktan vazgeçmiyor.İtalyan'un haberine göre başkent temsilcisi, önümüzdeki yaz bir büyük bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.Haberde'nin'nun yıldız orta sahası'i gündemine aldığı ve İtalyan kulübüne gelecek yaz içinödemeye hazır olduğu belirtildi.